Die höchst gelegene Minigolf-Anlage der Welt eröffnet Ende Juni in Hohentauern.

HOHENTAUERN. Eine Abenteuer-Welt in den Bergen entsteht derzeit in Hohentauern. Damit wächst das Freizeit-Angebot in der Region weiter an. Und zwar mit dem höchstgelegenen Abenteuer-Minigolfplatz der Welt. Inmitten einer zauberhaften Kulisse und umringt von Bergen in der Feriensiedlung kann man künftig auf 18 Löchern und in drei verschiedenen Themenwelten den Minigolf-Schläger schwingen. Verantwortlich dafür sind Geschäftsführerin Loes Dikmans mit ihrem Gatten Maarten und Gesellschafter Robert Zengerer, die rund 500.000 Euro in die Miniaturwelt investieren.

Einzigartig

"Wir bauen eine einzigartige Anlage, in der mehrere Themen aus der Region involviert sind", freut sich Dikmans. Die gebürtige Niederländerin lebt seit mehreren Jahren in Hohentauern. Und ihre 800 Quadratmeter große Anlage besticht mit Liebe zum Detail. Integriert wurden etwa der örtliche Bergbaustollen, eine Slalompiste, Gondeln vom Kreischberg und heimische Tiere. Gespielt wird künftig in den Themenwelten Sommer, Winter und Bergbau - sowohl indoor als auch im Freien. "Spaß für die ganze Familie von groß bis klein ist garantiert", sagt Dikmans. Entspannen können sich die Spieler im Anschluss auf einer kleinen Terrasse mit Gastronomie.

Eröffnung

Eröffnet wird das neue "Mountain Adventure Golf" am 27. Juni. Geöffnet hat die Anlage im Sommer dann täglich von 10 bis 20 Uhr. Und auch das erste Großereignis steht bereits am Plan: Im Jahr 2023 soll die Minigolf-Weltmeisterschaft in Hohentauern stattfinden. Dann dürfen die Profis erstmals am höchsten Punkt auf 1.260 Metern Seehöhe einlochen.

