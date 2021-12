Es ist ein Türöffner, auch heuer wieder eine Einstiegsdroge für Freude am Theater, diese traditionelle nachweihnachtliche THEO Jugendvorstellung.



„Oh, wie schön ist Panama“

Am 29. Dezember `21 hat das Theater Oberzeiring mit der Premiere von „Oh, wie schön ist Panama“ nicht nur die Kleinen begeistert. Julia Faßhuber/ Christian Krall haben eine hervorragende Spielfassung dieses 1978 erschienenen Kinderbuchklassikers des heuer 90jährigen Horst Eckert alias Janosch erstellt, Regie geführt und auch gespielt. Petra Stock sorgte für die Bühnenbildillustration, Mike Traussnigg für die technische Einrichtung auf der Studiobühne mit der schrägen grünen Spielwiese samt Fluss. Auf der die wandlungsfähige Kathi Ebner aus dem Buch lesend in dieses Spiel um Sehnsucht nach der Ferne, der Suche nach Glück und eine besondere Freundschaft einführte. Und neben der Erzählerin auch noch die Rollen als - quaak - Frosch - und - krächz - Krähe - und - muuuuh - Kuh - und - brüll - Löwe übernahm.



Alles viel schöner

Und außerdem ist in Panama alles vieeel größer, schöner, besser. Und alles riecht nach Bananen. Weil kleiner Bär - überzeugend gebrummt von Christian Krall - am Fluss eine leere Kiste mit der Aufschrift Panama gefischt hat, die so herrlich nach Bananen riecht, erklärt er es zum Traumland. Er verlässt mit seinem Freund kleiner Tiger - Julia Faßhuber vergisst in dieser Rolle natürlich auch nicht auf die gelbschwarze Tigerente - das Häuschen am Fluss, wo sie bisher glücklich gelebt haben. Aus der Kiste wird ein Wegweiser gemacht und sie marschieren los. Die Suche nach dem Weg führt zu spannenden neuen Bekanntschaften, letztlich zum Erkennen, wie schön sie es zu Hause haben. - Faßhuber/Ebner/Krall agierten mit Spielfreude, waren nicht nur beim ohrwurmverdächtigen Titelsong auch gesanglich gut drauf und sorgten in ihren Rollen beim Nachwuchs für Spannung, sie ernteten bei der Premiere Begeisterung. Weitere Termine am 4., 5. und 8. 1. 2022, siehe theo.at. Regisseur Peter Faßhuber, der gerade noch einige Male im „Doppelfehler“ zu sehen ist: „Oh, wie schön ist Panama wird nach Maßgabe der Coronaregeln auch Schulen angeboten!“. -ai-