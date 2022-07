Ein 31-jähriger Pilot stürzte gestern Mittag beim Landeanflug mit seinem Gleitschirm mehrere Meter ab. Der Mann erlitt eine schwere Beinverletzung.



SCHEIFLING. Gegen 12.30 Uhr startete ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Murau im Bereich des Startplatzes Lindberg mit seinem Gleitschirm in einer Seehöhe von 1.235 Metern. Nach einem Flug von rund zwanzig Minuten peilte der Mann in einer Seehöhe von rund 735 Metern den Landeplatz im Talboden an. Dabei habe er im Landeanflug einen plötzlichen Seitenwind gespürt und fiel aus einer Höhe von rund drei Metern zu Boden. Zufällig vorbeikommende Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe. Der 31-Jährige wurde in das LKH Judenburg gebracht, wo ein Unterschenkelbruch am linken Bein diagnostiziert wurde. Fremdverschulden konnte bislang ausgeschlossen werden.

Das könnte dich außerdem interessieren:



Nach Verkehrsunfall täuschten Jugendliche Raub vor