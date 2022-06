Die Sozialdemokratie will in elf Gemeinden der Region Murau-Murtal mit Gutscheinen helfen, die Kaufkraft und gleichzeitig Nahversorger zu stärken.

MURAU/MURTAL. Das "Thema Nummer 1" in der Region und ganz Österreich geht die SPÖ jetzt offensiv an. "Die Inflation wird uns weiterhin massiv beschäftigen", ist sich Nationalrat Max Lercher sicher.

"Das wird noch große Teile der Bevölkerung in die Armut treiben."

Max Lercher, SP-Nationalrat

Teuerung ausgleichen

Deshalb will die SPÖ jetzt auch regional einen Teuerungsausgleich schaffen. Die elf SPÖ-regierten Gemeinden der Region werden ab Herbst Gutscheine im Wert von mindestens 100 Euro an die Bezieher von Heizkostenzuschüssen oder Wohnungsunterstützung ausschütten. Das ist die Mindesmaßnahme - in einigen Gemeinden soll es sogar noch mehr geben. "Die Bürgermeister wissen am besten, was zu tun ist", konstatiert Lercher.

Ein Vorreiter

Spielberg ist in dieser Hinsicht Vorreiter und hat mit der Ausgabe der Gutscheine bereits begonnen. "Die Nachfrage ist auf jeden Fall da", bestätigt Bürgermeister Manfred Lenger. Amtskollegin Lydia Künstner-Stöckl (Teufenbach) rechnet damit, dass in ihrer Gemeinde rund 50 Bürgerinnen und Bürger betroffen sind. "Wir sind ein starker Wirtschaftsstandort - und trotzdem wird die Situation immer schwieriger."

Mehrere Maßnahmen

In Knittelfeld wurden diverse Maßnahmen bereits im Gemeinderat beschlossen: Etwa Unterstützungen bei Wasser- und Müllgebühren sowie Energiekosten. Insgesamt nimmt die größte Stadt der Region dafür rund 460.000 Euro in die Hand. "Es wird auch beim Budget immer enger", berichtet Bürgermeister Harald Bergmann.

Gemeinden entlasten

Und genau deshalb will die SPÖ nicht nur regional Maßnahmen setzen, sondern wendet sich auch mit einem Forderungspaket an die Bundesregierung. Dazu gehören Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten, einen Preisdeckel für Sprit, Erhöhung der Pendlerpauschaule oder mehr Finanzkraft für Städte und Gemeinden.

