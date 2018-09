Fesche Dirndl und flotte Buam genossen die Steirernacht in Judenburg

17.09.2018, 18:56 Uhr

Die traditionelle Steirernacht fand heuer bereits zum 8. Mal statt und wurde abermals perfekt angenommen - trotz vorgezogenem Termin und einigen "Neuerungen".

- Ein neues Veranstaltungsdatum, weniger Lokale aber dafür hochkarätige Live-Musik und ein "Warm-up" am Judenburger Hauptplatz - das war das durchaus gelungene Erfolgsrezept der 8. Judenburger Steirernacht.Während die Schnürer Buam noch vor dem Sternenwirt für zünftige Musi sorgten, ging es ab 21 Uhr schließlich in den Lokalen "Schorf's Eck", "Michis Pub", "Mojito", "B3" und "Ludwig" mit einem Mix aus Live-Musik und DJ Sound weiter. Während dabei Gruppen wie Solid Sound und Stefan Hold live performten, sorgte auch der "Quetschn Man" bei Jung und Alt für perfekte Stunden bis spät in die Abendstunden.Einen Bericht über die diesjährige Steirernacht finden Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.