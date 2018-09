Murtal: Anzeigenflut nach Radar-Umstellung

13.09.2018, 08:00 Uhr

Radargeräte in der Region blitzen ab sofort auch beidseitig - viele Murtaler tappen in die Falle.

MURAU/MURTAL. Rund ein Dutzend stationäre Radargeräte stehen in der Region, vier davon im Bezirk Murau. Eines wurde in den vergangenen Wochen besonders vielen Autolenkern zum Verhängnis. In Dürnstein (Gemeinde Neumarkt) wurde im Juni nachgerüstet, das Gerät blitzt seitdem beidseitig, wie auch in der Bezirkshauptmannschaft bestätigt wird. „Wir haben zurzeit viele Anrufe von entrüsteten Bürgern, die auf dem Weg zur Arbeit geblitzt wurden“, berichtet, Leiter des Verkehrsreferates.

Anzeigenflut

Radar im Murtal



Lasertechnik

Allein im Juli habe es dort mehr Anzeigen gegeben als im gesamten ersten Halbjahr 2018. „Es gibt Leute, die unzählige Male dort zu schnell waren“, sagt Sperl. Bei der Aussendung der ersten Anzeigen kam dann das böse Erwachen. Das Radargerät steht dort im Ortsgebiet, viele Pendler fahren täglich daran vorbei. Einen Mengenrabatt für Raser gibt es laut Sperl auch bei mehreren Strafmandaten nicht.Die Technik für beidseitige Radargeräte gibt es schon seit mehreren Jahren, mittlerweile wird vermehrt umgerüstet. Das wird auch seitens der Landespolizeidirektion (LPD) bestätigt. Künftig sollen alle Geräte mit der neuen Lasertechnik ausgestattet werden, durch die höhere Genauigkeit wird die Toleranzgrenze nach unten korrigiert. Laut LPD kommen neue Geräte auch im Bezirk Murtal bereits zum Einsatz - genaue Standorte werden allerdings nicht verraten. Kobenz und Eppenstein sind unter Autolenkern im Gespräch.Das Tückische an den neuen Geräten: Sie sind optisch kaum von den ursprünglichen zu unterscheiden. Die Lasertechnik macht es möglich, dass sie sowohl von vorne als auch von hinten blitzen können. Die stationären Geräte sind allerdings nicht immer in Betrieb. In erster Linie gehe es nämlich nicht um Strafen, sondern darum, dass Beschränkungen eingehalten werden.