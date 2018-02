12.02.2018, 01:10 Uhr

Zusammen bringen sie es auf 1.550 Mitgliedsjahre – jene Angestellten aus den Großbetrieben des Murtales, die im Rahmen einer Feierstunde am vergangenen Donnerstag in den Räumlichkeiten des Fohnsdorfer Schulungszentrums für ihre Treue zur Gewerkschaft der Privatangestellten ausgezeichnet wurden. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.