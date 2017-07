Köstliches Sommerfest beim Autohaus Radauer in Neumarkt

17.07.2017, 13:31 Uhr

- Gleich mehrere Leckerbissen wurden den zahlreichen Besuchern am 14. Juli im Zuge des Sommer(schmankerl)festes beim Autohaus Radauer in Neumarkt aufgetischt.Neben den Autopräsentationen des neuen Opel Insignia und Crossland X wurde auch der Suzuki Swift präsentiert.Aber auch sonst wurden die Gäste mit regionalen Schmankerln sowie einer Bier- und Weinverkostung sichtlich verwöhnt. Für musikalische Umrahmung wurde ebenfalls gesorgt und die kleinsten Gäste mit Eis, Kuchen und Co. verköstigt.

So war es auch nicht verwunderlich, dass viele der Besucher die Gelegenheit nicht verstreichen ließen, sich die neuen Modelle aus der Nähe anzusehen, zu testen und sich von der Qualität dieser zu überzeugen. So war es ein perfektes Sommerfest, auch wenn der Sommer nicht ganz mitspielte. Dies tat der guten Stimmung und der lang anhaltenten Veranstaltung aber keinen Abbruch.Einen ausführlichen Bericht über diesen Abend finden Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.