Im Laufe des gestrigen Nachmittages ereignete sich auf der Loferer Bundesstraße im Bereich der Gemeinde Unken ein Unfall. Eine 54-jährige deutsche Motorradlenkerin wurde dabei verletzt – ein abgestorbener Baumstamm fiel unerwartet auf die Fahrbahn.

UNKEN. Eine 54-jährige deutsche Motorradfahrerin war gestern Nachmittag mit ihrem einspurigen Fahrzeug auf der B178 (Loferer Bundesstraße) Richtung Salzburg unterwegs.

Abgestorbener Baumstamm überraschte Motorradlenkerin

Während dieser Fahrt fiel völlig überraschend ein abgestorbener Baumstamm in die Fahrbahn, so die Polizei. Die 54-jährige Frau wurde dabei, so die Behörden, im Gesicht und am Oberkörper getroffen.

Ohne Sturz konnte das Motorrad abgestellt werden

Trotz dieses unerwarteten Vorfalles kam die Motorradlenkerin nicht zu Sturz, sie konnte ihr Fahrzeug nach ungefähr 170 Metern selbstständig zum Stillstand bringen.

Mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Salzburg

Erste Hilfe leisteten bis zum Eintreffen des Sprengelarztes sowie der Rettung, zwei zufällig nachkommende Sanitäter. Die deutsche Motorradfahrerin wurde mit Verletzungen an Kopf, Hand und Brustkorbbereich mit dem Rettungshubschrauber Martin 6 in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.

Sturzhelm schützte Motorradfahrerin

Laut Polizei trug die verletzte Motorradlenkerin zum Zeitpunkt des Unfalles einen Sturzhelm. Im Zuge dieses Unfalles wurde kein Fahrzeug beschädigt.

Aufräumarbeiten wurden durchgeführt

Um die Unfallstelle abzusichern und den Baum zu entfernen rückte die freiwillige Feuerwehr Unken mit elf Mann und zwei Fahrzeugen aus. Die B178 war kurzfristig aufgrund der Hubschrauberlandung gesperrt.

