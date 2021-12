Der Ahorner Künstler Hermann Eckerstorfer (69) hat sich dem Holz verschrieben. Die BezirksRundSchau besuchte ihn in seinem Atelier. Bei den anschließenden Kamingesprächen waren die Natur, die Klimakrise, Corona und der anstehenden Jahreswechsel ein Thema.

HELFENBERG, ST.PETER. „Bei meinen Objekten findet man nie ein Schild mit dem Hinweis ‚nicht berühren“, eröffnet der Bildhauer, Maler und Kulturarbeiter Hermann Eckerstorfer das Gespräch. „Meine Werkstücke muss man angreifen. Holz hat eine gute Haptik.“ Mit Feingefühl bearbeitet er seine Skulptur. „Humanimal“ soll sein aktuelles Werk heißen: Es zeigt menschliche und tierische Züge. „Zuerst entferne er immer die Rinde und morsche Teile. „Wenn mich etwas 'anspringt', bearbeite ich es weiter. Die Natur ist für mich jedoch der größte Künstler. Ich verdeutliche durch mein Schaffen die Dinge, hebe sie hervor“, erklärt Eckerstorfer. Ein Werkstück sei für ihn fertig, „wenn es sich gut angreift“. Zuletzt wird es dann mit Leinöl eingelassen.

Bildhauerische Fähigkeiten entdeckt

Begonnen hat er ursprünglich als Maler. Motiviert durch sein Zeichenlehrer Herbert Hiesmayr im Gymnasium Rohrbach, der in auch fürs Bergsteigen begeisterte. Während seines Studiums an der Pädagogischen Akademie der Diözese, entdeckte er seine bildhauerischen Fähigkeiten. Inspiriert wurde er bei seinen frühen Reisen nach Indien und Nepal. Zum endgültigen künstlerischen Durchbruch verhalfen ihm di Bildhauersymposien in Schwarzenberg, das erst Mal 1991. Später in Pilsen, Braunau, Husruch und Aigen-Schlägl. Es folgten zahlreiche regionale und grenzüberschreitende Ausstellungen und Aufträge, wie in Tschechien und Bayern und Linz oder Wien. Früher arbeitete er auch mit Stein und Metall. „Nun habe ich mich dem Holz verschrieben.“

Liebe zur Natur



Seine Skulpturen entstehen aus Fundstücken, die er beim „zu Fuß gehen“ oder bei seinen E-Bike Ausfahrten findet. Wenn er ein interessantes Stück entdeckt, sei es geschlägertes Holz oder durch Baumrisse, kontaktiert er den Besitzer. „Oft bringen mir Leute auch Holzstücke vorbei.“ Bei den Kamingesprächen betonte „Heck“ nochmals seine Liebe zur Natur, die im auch Kraft und Inspiration gebe. Deren Schönheiten entdeckt er bei Wanderungen und Radausfahrten, die ihn oft in den Böhmerwald und über die Grenze führen.

Klimawandel als Herausforderung



Auf die Zukunft angesprochen, sieht er den Klimawandel als eine gewaltige Herausforderung. Hier sei jeder gefordert. „Auch wenn man als Einzelner nicht das Große bewegen kann, sind es die vielen Schritte Einzelner, die Großes bewirken.“ Sorge bereite dem gebürtigen Petringer die zunehmende Radikalisierung und Spaltung der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Corona-Impfdiskussion, die an bürgerkriegsähnliche Zustände erahnen lassen. Auch die sozialen und psychologischen Corona-Langzeitfolgen besonders bei Jugendlichen ängstigen ihn. Zur Impfung sagt er: „Wenn wir aus dem ‚Corona-Schlamassel` herauskommen sollten und in Zukunft wieder halbwegs ein normales Leben führen wollen, auch im Hinblick auf Kultur, führt an der Pflichtimpfung kein Weg vorbei."

Weihnachten und Jahreswechsel



Weihnachten und der anstehende Jahreswechsel seien für ihn immer positiv gestimmt. Einerseits ist es eine Zeit zum Innehalten mit Fokus auf die Familie, andererseits eine Zeit des Aufbruchs und der Veränderung. „Wenn es schrittweise wieder ‚Lichter wird‘ ist es fesch.“ Was er sich für die Zukunft wünscht? „Das noch mehr Kunst unter die Leute kommen würde und allgemein die Bereitschaft wachse, sich auf Kultur einzulassen. Ich möchte meinen Weg weitergehen, solange es gesundheitlich geht und dabei weiterhin manchmal herzlich lachen dürfen", hofft Eckerstorfer als Künstler, Kulturschaffender und Obmann des Kulturvereins Piberstein.

Zur Sache:

Hermann Eckerstorfer

Bildhauer, Maler, Kulturarbeiter

Geboren 1952 in St. Peter

Matura 1970 am BRG Rohrbach

Pädak in Linz

Bilder (Mischtechnik, Acryl und Papierschüttungen)

Objekte (Holz, Eisen und Stein)

Web-Site: www.heck-art.at