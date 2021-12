ÖGB und Vertreter aus den Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen übergaben den Mitgliedern von Landesregierung und Landtag eine Petition mit 14.136 Unterschriften. Die Unterzeichner fordern verbesserte Rahmenbedingungen für diesen Berufsstand.

SALZBURG. "Gestern beim Fackelmarsch waren rund 2.500 Menschen dabei, die in der Stadt Salzburg auf die heikle Lage in der Pflege aufmerksam gemacht haben. Im Pinzgau waren es hunderte, die mitmarschiert sind. Wir können noch mobilisieren und werden das auch tun. An diesem Thema werden wir dranbleiben", sagt Gabi Proschofski, ÖGB Landesgeschäftsführerin.

Petition für die Mitarbeiter



Im Mai 2021 startete die Salzburger Landesorganisation des ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund) mit den zuständigen Gewerkschaften sowie mit Betriebsräten und Personalvertretern aus den Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen eine Petition.

An die Landesregierung übergeben



Unter dem Titel #MehrWärFAIR! waren die Salzburger zur Unterzeichnung der Petition aufgerufen. Diese fordert von der Salzburger Landesregierung, die Rahmenbedingungen in der Pflege und Betreuung zu verbessern.

Peter Eder, Salzburgs AK-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzender mit Gabi Proschofski, ÖGB-Landesgeschäftsführerin, im Gespräch mit David Egger (SPÖ), Barbara Thöny (SPÖ), Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf und Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

14.136 Unterschriften geholt



Im Vorfeld der letzten Landtagssitzung am Mittwoch, wurde die Petition mit konkreten Forderungen an Landesregierung und Landtag übergeben. 14.136 Unterschriften für verbesserte Bedingungen in der Pflege und Betreuung wurden gesammelt.

"Wir wissen um die Wichtigkeit Ihrer Tätigkeiten"



"Dass die Landesregierung hier so vollzählig angetreten ist, soll Ihnen Zustimmung signalisieren. Wir nehmen dieses Thema ernst und haben es immer wieder auf der Tagesordnung. Wenn wir Ihnen als Mitarbeiter 'Danke' sagen, dann meinen wir das auch so. Wir alle wissen um die Wichtigkeit Ihrer Tätigkeit", sagte Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf bei der Petitionsübergabe.

Expertise in Plattform Pflege aufnehmen



Peter Eder, Salzburgs Arbeiterkammer-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzender, bot der Landesregierung abermals die Unterstützung mittels ihrer Expertise beim Lösen der Probleme in diesen Berufsgruppe an.

Darauf betonte Landeshauptmann Wilfried Haslauer, dass diese Expertise natürlich in die Arbeit der "Plattform Pflege zwei" aufgenommen werden wird.

Peter Eder, Präsident der Salzburger Arbeiterkammer mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

