Im Zuge ihrer Nachhaltigkeitsstrategie rüsten die Filialen der Steiermärkischen Sparkasse nun um und stellen eine nachhaltige Gebäudetechnologie und damit den aktiven Schutz von Lebensräumen und Biodiversität in den Vordergrund.

STEIERMARK. Ab diesem Jahr möchte die Steiermärkische Sparkasse geeignete Filialen mit Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von Strom ausstatten. Somit sollen zukünftig rund 400.000 kWh Strom im Jahr erzeugt, überschüssiger Strom weiterverwendet und der ökologische Fußabdruck des Unternehmens kontinuierlich reduziert werden. „15 Filialen und vier unserer sBoxen werden bereits heuer mit passenden Photovoltaikanlagen ausgestattet“, berichtet Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied bei der Steiermärkischen Sparkasse. Den Start machte die Filiale Leibnitz, weitere Standorte sollen folgen.

Auf den Dächern geeigneter Filialen sollen künftig Photovoltaikanlagen installiert werden.

Foto: arvideo

Bienen als Baustein für die Zukunft

Mit der Aufstellung eines Bienenstocks am Flachdach der Filiale Leibnitz wurde ein erstes Projekt initiiert, um Lebensraum und Biodiversität in der Region zu schützen. In Zusammenarbeit mit dem Bienenzuchtverein Leibnitz fördert und schützt die Steiermärkische Sparkasse die Honigbienen. Mit der Ansiedelung von Honigbienen werden auch die innerstädtischen Gärten belebt und die Befruchtung von Obst- und Kulturpflanzen unterstützt. “Die Biene war viele Jahrzehnte lang das Symbol der Sparkasse. Der sprichwörtliche Fleiß dieser Tiere passt gut zum Selbstverständnis unseres Unternehmens", bekräftigen Peter Strohmaier, Leiter Retailvertrieb Steiermark und Wolfgang Schrei, Leiter Region Süd- und Weststeiermark. Der Honig wird nun geerntet und als nachhaltiges und regionales Geschenk an Kundinnen und Kunden der Bank verschenkt.