Eine historisch einzigartige Erstbesteigung

Bereits Ende des 16. Jahrhunderts bestieg der Botaniker Carolus Clusius den Schneeberg, um die Alpenflora zu erforschen. Und bewundern natürlich auch heute noch die Wanderer sowie Alpinist*innen die Alpenblumen, so steht dennoch meist das Bergsteigen im Mittelpunkt. Damit einher gingen und gehen leider auch alpine Unfälle.

So verunglückte der Wiener Dr. Hacker mit einer Gruppe am 25.3.1912 direkt unterhalb des Gipfels in einem Schneebrett - die ersten Lawinentoten am Schneeberg Die Mulde unterhalb des Klosterwappens, des höchsten Punktes des Schneeberges, heißt übrigens bis heute "Hackermulde".

Tourinfo kompakt

Start und Ziel: P beim Weichtalhaus

Höhenmeter Aufstieg: je nach Variante bis zu 1.530 Hm

Gehzeit gesamt: je nach Variante 3 – 7 Stunden

Hütten entlang der Tour: Weichtalhaus, Tel.: 02666 52134, Kienthalerhütte, Fischerhütte, Tel.: 02636 2313

Familieneignung: Weichtalklamm ja, für trittsicher Kinder

Hinweis: Felsstufen in der Weichtalklamm oft feucht!