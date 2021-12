Sieben steirische Judokas haben am vergangenen Wochenende erfolgreich ihre DAN-Prüfungen absolviert. Zwei haben den 6. DAN-Grad auf die Matte gebracht, damit ist sogar eine Premiere geglückt.

STEIERMARK. Wer alle Prüfungen vom weißen bis zum rot-schwarzen Gürtel abgelegt hat,startet mit den Dan-Prüfungen. Der Dan ist der oberste Ausbildungsbereich

von Judoka. Der Österreichische Judoverband bietet mehrmals pro Jahr Dan-

Prüfungen für seine Mitglieder an. Die Vorbereitung erfolgt in den

Landesverbänden oder Vereinen. Voraussetzungen sind neben dem

technischen Können Turnierteilnahmen, mindestens 100 Trainingsstunden etc.

Im Rahmen der Prüfung werden Theorie und Praxis geprüft.

Spitze im Judo

Insgesamt haben sieben steirische Judokas die DAN-Prüfungen absolviert, zwei, nämlich Karl Fratzl und Harald Niggas, von ihnen sogar bis zu Grad 6. Judoka Karl Fratzl ist damit der erste Steirer, der alle6 Dan-Grade prüfungsmäßig erlangte.