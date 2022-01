Die Climate Tech Start-up-Szene wächst - insbesondere in der Steiermark. Das zeigt die aktuelle Übersicht der „Climate Tech Startups Austria 2022“. Die heimischen Technologie-Start-ups arbeiten an innovativen Lösungen für Klimaschutz- und Kreislaufwirtschaft.

STEIERMARK. Der Green Tech Cluster mit Sitz in Graz stellt gemeinsam mit dem Start-up Glacier in ihrer neuesten Übersicht die österreichische Startup-Szene im Green Tech Bereich vor. Die Unternehmen entwicklen innovative Lösungen in den Sektoren Energie, Mobilität, Lebensmittel, Building, Digital und Kreislaufwirtschaft.

„Das Green Tech Valley, der Süden Österreichs, ist ein besonderer Nährboden für grüne Innovationen. Das Ökosystem wächst und die Dynamik beim Klimaschutz nimmt weiter zu“, freut sich Bernhard Puttinger, Geschäftsführer des Green Tech Cluster.

Der Green Tech Cluster ist Netzwerk, Trendscout und Innovationsmotor in einem. Allein im Jahr 2021 hat der Cluster 34 grüne Innovationsprojekte im Ausmaß von 87 Millionen Euro initiiert bzw. verstärkt. Der Cluster arbeitet selbst klimaneutral und führt mehrere internationale Rankings an (VDI/VDE 2018, Global Cleantech Directory 2012, Cleantech Group 2010). Außerdem wurde er mit dem Regiostars-Award der Europäischen Kommission sowie dem österreichischen Clusterpreis 2020 ausgezeichnet.

Die Landkarte für die vielversprechendsten, grünen Technologieunternehmen 2022 ist da. 24% der Start-ups haben ihren Sitz in der Steiermark.

Foto: Green Tech Cluster | Glacier

hochgeladen von Cornelia Gassler

Wachsende Dynamik in Österreich

Im Vergleich zum Vorjahr wurde bei der diesjährigen Übersicht ein Fokus auf technologiebasierte Start-ups gelegt. 30 Start-ups sind neu und erstmals auf der österreichischen Landkarte zu finden. Die meisten arbeiten in den Bereichen Energy (23%), Food & Agriculture (22%) und Circular (19%). Rund 29% wurden innerhalb der letzten 24 Monate gegründet, wobei bei diesen der Schwerpunkt bei zirkulären Lösungen liegt.

Besonders bemerkenswert: 24% aller gelisteten Unternehmen befinden sich in der Steiermark, was das grüne Herz Österreichs auch zum Hotspot für Green Tech Start-ups macht.

„Die Steiermark ist ein guter Boden für innovative Unternehmensgründungen, insbesondere für grüne Start-ups. Dass wir österreichweit die höchste Dichte an Green-Tech-Start-ups aufweisen, unterstreicht die wirtschaftliche und wissenschaftliche Stärke der Steiermark auf diesem Gebiet. Als Motor ist unser Green Tech Cluster seit rund 20 Jahren höchst aktiv und erfolgreich beim Thema grüne Transformation, das gerade jetzt das Gebot der Stunde ist“, so die Wirtschafts- und Forschungslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.

Ein Bespiel für die steirische Innovationskraft ist das Grazer „k3lab“. Es steht für nachhaltige Innovation und Produktentwicklung und hat die ambitionierte Mission, Recycling auch in ländlichen Regionen mit einer Universal-Sortiermaschine für Verpackungsmaterial effizienter und einfacher zu machen.

Umweltfreundliche Technologien sind auf dem Vormarsch - und jährlich sprießen neue Unternehmen aus dem Boden.

Foto: Ashes Sitoula/Unsplash

hochgeladen von Cornelia Gassler

Netzwerk-Event im März

„Top of Green Tech“ ist ein Flagship-Event für grüne Gründer:innen, Investor:innen und Umwelttechnik-Unternehmer:innen aus ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz. 300 Gäste werden online erwartet. Im Fokus stehen die spannendsten Climate Tech Startups, die sich mit Pitches und virtuellen Messeständen gegenseitig vorstellen und netzwerken.

Das Event findet am 2.3.2022 von 14.30-17.30 Uhr online statt.

statt. Die Teilnahme am Event ist kostenlos.

Nähere Informationen findest du auf der Event-Website.

Das könnte dich auch interessieren:



Bundesministerin zu Besuch beim Greentech-Pionier