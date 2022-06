Seit mittlerweile zehn Jahren besteht die Kooperation der Verkehrsverbünde. Die Arbeitsgemeinschaft, welcher der Verkehrsverbund Steiermark angehört, positioniert sich neu – dazu gehört ein neuer Name: Mobilitätsverbünde Österreich.

ÖSTERREICH/STEIERMARK. Mobilitätsverbünde Österreich – so lautet nun der neue Name der Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Verkehrsverbund-Organisationsgesellschaften OG (ARGE ÖVV). Gemeinsam mit ihren Gesellschaftern, den sieben Verkehrsverbünden, darunter der Verkehrsverbund Steiermark, positioniert sich die ARGE ÖVV zu ihrem zehnjährigen Bestehen nun neu.

Der Fahrgast profitiert

„Ich freue mich über diese bundesländerübergreifende Zusammenarbeit, von der der öffentliche Verkehr in der Steiermark profitiert. Bereits entstandene Synergien und zukünftige gemeinsame Projekte kommen in jedem Fall unseren Fahrgästen zugute “, betont Landesverkehrsreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.

Einfach zugänglich und leistbar

Alexander Klein, Geschäftsleiter der Mobilitätsverbünde Österreich, und Peter Gspaltl, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Steiermark betonen ihrerseits, dass man

als Interessensgemeinschaft die öffentliche Mobilität für alle in Österreich sichere – und zwar mit einem Verkehrsnetz, das für alle Menschen einfach zugänglich und leistbar sein soll – nachhaltig, klimafreundlich und bis zur letzten Meile.

Foto: GKB

Gspaltl betont außerdem : „Wir bringen uns nun schon seit vielen Jahren aktiv in diese österreichweite Zusammenarbeit ein und sind sehr zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen. Gemeinsam bringen wir eine Menge für den öffentlichen Verkehr in Österreich voran, in Zukunft möchten wir diese gute Zusammenarbeit weiter intensivieren.“

Die Synergien wirken

Die Zusammenarbeit trägt natürlich Früchte. Positive Synergieeffekte gibt es etwa bei der

Verkehrsauskunft Österreich (VAO). Dazu Stefan Mayr, Verantwortlicher für Strategie und Projekte der Mobilitätsverbünde Österreich sowie Co- Geschäftsführer der Verkehrsauskunft Österreich: „Unser Ziel ist es, auch künftig zukunftsweisende Mobilitätslösungen zu schaffen, von denen alle Teilnehmer:innen am öffentlichen Verkehr in jeder Region Österreichs täglich profitieren – vom Burgenland bis nach Vorarlberg.“

Einiges auf der Agenda

Die Erfahrungen, Synergien und Innovationen der sieben Verkehrsverbünde werden seit dem Start im Jahr 2012 genutzt und fließen in zahlreiche österreich- und europaweite Kooperationen mit Partnern ein. Kernthemen der Mobilitätsverbünde sind u.a. anderem gesamtheitliche Lösungen für den öffentlichen Verkehr in ganz Österreich, der digitale Datenpool mit gemeinsamen Verkehrsdaten für zukunftsweisende Services und konkrete Strategien für Nachhaltigkeit und eine Klima- und Energiewende.

