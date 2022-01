Armin Trost will gerade seinen Job als Chefermittler bei der Grazer Polizei an den Nagel hängen, als in der Nähe seines Hauses eine Leiche entdeckt wird und seine Familie Drohbriefe erhält. Hängt beides zusammen? Für Trost gibt es nur einen Weg, sich Klarheit zu verschaffen – er muss den Mörder finden. Der erste Band der Armin-Trost-Reihe in vollständig überarbeiteter Neuauflage. Krimiautor Robert Preis bewegt sich gekonnt zwischen Mythen, Sagen und Legenden.

"Der Tod ist ein Spieler aus Graz", Emons Verlag, 240 Seiten, 12,40 Euro.