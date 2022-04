Der kaiserliche Kurort Bad Gleichenberg erblüht zu Frühlingsbeginn – und zwar in bunten Farben. Das liegt nicht nur an der sprießenden Vegetation, auch die österliche Dekoration am Hautplatz lässt die Zeichen auf Wiederbeginn nach der Pandemie und der Zeit des Rückzugs stehen.

BAD GLEICHENBERG. Der Friedensbaum neben dem Springbrunnen, der neuerdings nicht nur für die Verbundenheit mit der Partnergemeinde Röthenbach an der Pegnitz, sondern mit den blau-gelben Bändern im Geäst auch für die Solidarität mit der Ukraine steht, fügt sich nahtlos in die österliche Dekoration am Hauptplatz ein.

Bad Gleichenberg blüht auf. Am Hauptplatz stehen die österlicher Dekoration und die sprießende Vegetation im Schönheitswettbewerb.

Einige Schritte weiter bergab schaut es (noch) nicht so schön herausgeputzt aus. Dafür entsteht an der aktuellen Baustelle am Kreisverkehr, Ecke Ringstraße und Kaiser-Franz-Josef-Straße, ein Park für Jung und Alt. Dabei handelt es sich um das größte laufende Gemeindeprojekt, wie Bürgermeisterin Christine Siegel sagt. In U-Form schlingt sich ein 5.400 m2 großes Grundstück, das die Gemeinde zur Errichtung des Generationenparks gepachtet hat, um den Minigolfplatz, den die Eigentümer ebenfalls gerade herrichten lassen.

Der Generationenpark

Gut von außerhalb der Baustelle sichtbar, nimmt der Generationenpark neben der Minigolfanlage Form an. Die Eröffnung dürfte zu Ferienbeginn sein, jedenfalls aber stehe noch kein genauer Termin fest, wie Bürgermeisterin Christine Siegel zugibt. Eines ist aber fix: 300.000 Euro lässt sich Bad Gleichenberg den Spaß für Groß und Klein kosten. Für die Beschattung musste die Gemeinde kein Geld in die Hand nehmen. Der Baumbestand konnte erhalten bleiben, ein paar Bäume werden gepflanzt.

So soll der Generationen-Spielpark in Bad Gleichenberg nach der Fertigstellung im Sommer ausschauen.

Schon im Vorfeld hat man viel Zeit investiert. In einem Workshop brachten sich Kinder und Senior:innen sowie Vertreter:innen aus Pflegeeinrichtungen und dem Klinikum Bad Gleichenberg mit Ideen und Wünschen ein, die die Expert:innen der FH Joanneum evaluierten. Das steirische Familienunternehmen Agropac – führend in der Planung und Realisierung hochwertiger Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen – hat den Zuschlag für die Projektumsetzung bekommen.

Vom Kleinkind bis zu Oma und Opa – für alle ist etwas dabei. Auch gemeinsam ließe sich vieles ausprobieren, so Siegel, die in der Errichtung des Generationenparks eine Aufwertung der Gesundheitsdestination sieht. Der Standort am südwestlichen Zipfel des Kurparks sei jedenfalls optimal. Von hier aus würden viele Laufstrecken, nach Schwierigkeitsgraden von der FH Joanneum mitentwickelt, ihren Ausgang nehmen. Neben Kletterstrecke, Boulderwand und Balance-Parcours gibt es Calisthenics-Möglichkeiten für die Jugend und Geräte für Menschen mit besonderen Bedürfnissen – wie etwa für Rollstuhlfahrer:innen. Übrigens: Die Pflege und Wartung der WC-Anlagen übernimmt künftig die Gemeinde, und sie sind dann auch öffentlich zugänglich.

Zurzeit ist der Generationen-Spielpark noch eine große Baustelle. Eröffnet wird er im Sommer.

Das Biedermeierfest feiert ein Comeback

Überall in der Gemeinde stehen die Zeichen auf Frühsommer. Das Freibad eröffnet am 14. Mai. Und auch im Festkalender lassen sich schon viele Feierlichkeiten und touristische Highlights ausmachen. Am 7. Mai steigt das Jubiläumsfest anlässlich 150 Jahre FreiwilligeFeuerwehr in der Gleichenberg-Halle, gleichzeitig begehen alle vier Wehren der Gemeinde die Floriani-Feier. Ein traditioneller Höhepunkt in der Festkultur des Kurortes kehrt nach pandemiebedingter Pause in den Festreigen zurück. Das Biedemeierfest feiert Coemback – und zwar mit dem vollen Programm an drei Tagen von 10. bis 12. Juni. Der Startschuss fällt freitags am Vulkanlandmarkt, der unter dem Biedermeier-Motto steht. An allen drei Tagen ist der Eintritt frei.

14 Tage später geht es schon wieder rund. Zum Landesfeuerwehrtag treffen sich am 24. und 25. Juni 5.000 Feuerwehrleute mit den Feierlichkeiten schwerpunktmäßig am Sportplatzgelände. Ach ja, und wer sich schon vor der Eröffnung des Freibades am 14. Mai im Plantschen ausprobieren möchte, der hat ab 10. Mai in der wiedereröffneten Therme der Ruhe die Möglichkeit dazu. Und noch einen Termin sollten sich Klassikfreunde im Kalender rot anstreichen. Am Muttertag am 8. Mai beginnen wieder die sonntäglichen Kurkonzerte.

Christine Siegel ist die Bürgermeisterin von Bad Gleichenberg.

Eine neue Heimat für Flüchtlinge

Wie in anderen südoststeirischen Gemeinden auch, nimmt sich Bad Gleichenberg den Flüchtlingen aus der Ukraine an. 150 Menschen hätten in der Gemeinde Unterschlupf gefunden – im Haus Triestina, in den Tourismusschulen und bei Privaten, wie Bürgermeisterin Christine Siegel erklärt. Die Kinder seien in den Schulen und im Kindergarten untergebracht. Außerdem biete man Deutsch-Kurse an der FH Joanneum an. "Wir kooperieren in der Flüchtlingshilfe sehr gut mit Gnas", will Siegel betont wissen. Hilfslieferungen gingen von Gnas aus, außerdem organisiere man gemeinsam Aussendungen.

Der wunderschöne Kurpark lädt zum Spazieren ein.

Krankenschwester für den Kurort

Ein gemeindeübergreifendes Projekt sorgt aktuell am Pflegesektor u.a. für organisatorische Entlastung. Im Zuge der Initiative "Community Nurse" teilen sich Bad Gleichenberg und St. Anna am Aigen eine Gemeindekrankenschwester. Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Johanna Monschein und bald eine Kollegin sind in den beiden Gemeinden für Fragen und Anliegen zu Pflege und Gesundheit da – in St. Anna für zehn Stunden und in Bad Gleichenberg für 35 Stunden in der Woche.

Sommer-Kur für Kinder

Das Kurhaus Bad Gleichenberg bietet das beste Umfeld für die Kinderkursen im Sommer. Zwei Termine speziell für Kinder mit Lungen- oder Hauterkrankungen stehen zur Auswahl

Sommer-Kinderkur bei Neurodermitis oder Asthma

Tourismusbelebung in Bairisch Kölldorf

Seit vielen Jahren betreibt die Gemeinde Bad Gleichenberg erfolgreich den Campingplatz im Ortsteil Bairisch Kölldorf. 2021 verzeichnet man hier 12.171 Nächtigungen. Die unmittelbar angrenzenden Grundstücke wurden nun zur weiteren Belebung für eine touristische Nutzung zum Verkauf ausgeschrieben. "Ziel dieser Investorenausschreibung ist, dass ein diesbezügliches touristisches Projekt möglichst zeitnah von privaten Investor:innen umgesetzt wird. Dazu sollen Grundstücksspekulationen verhindert werden", erklärte Bürgermeisterin Christine Siegel im Hinblick auf die Zweitwohnsitz-Problematik.

Bad Gleichenberg liegt an der Vulkanland Route 66, die immer mehr Mitgliedsbetriebe zählt.

