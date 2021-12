Im Rahmen von "Glamur – Genuss am Fluss" wird Regionalität an unseren Schulen vermittelt – nun auch mit speziellen Unterrichtsmaterialien.

SÜDOSTSTEIERMARK. Im Rahmen der Initiative "Glamur – Genuss am Fluss" arbeiten zehn Partnergemeinden aus der Südoststeiermark und neun Gemeinden aus dem benachbarten Slowenien zusammen, um nachhaltige Produkte aus der Region vor den Vorhang zu holen. Als wichtigen Aspekt empfinden Obmann Georg Pock und Co. auch die Bewusstseinsbildung in Sachen regionale Wirtschaftskreisläufe an den Schulen.

Die Übergabe der Materialien an der Volksschule Bad Radkersburg gemeinsam mit Bürgermeister Karl Lautner (hockend).

Schon seit 2019 führt die Initiative gemeinsam mit der Landentwicklung Steiermark und den Kinderfreunden Workshops an den Volksschulen der "Glamur"-Mitgiedsgemeinden durch.

Schüler werden dabei auf spielerische Art und Weise an das Thema Regionalität herangeführt, lernen Produktionsbetriebe und deren Arbeitsabläufe kennen und verkosten natürlich auch regionale Leitprodukte.

Jetzt gibt's auch Unterrichtsmaterial

Um die Themen noch besser vermitteln zu können, werden nun auch an 25 Volksschulen eigene Unterrichtsmaterialen verteilt.

Kinder und Lehrer bekommen etwa durch eine selbstgestaltete Glamur-Kinderlandkarte spielerisch einen Überblick über die Region, lernen die Leitprodukte der Region kennen und setzen sich auch mit der Marke „Glamur - Genuss am Fluss“ auseinander. Vermittelt werden sollen durch die Materialien auch die Zusammenhänge von regionaler Ernährung und gesundheitlichem und klimatechnischem Mehrwert.

Kochbuch in Eigenverantwortung

Die Kinder werden laut den Projektverantwortlichen auch ein eigenes Kochbuch mit Rezepten der individuellen Wahl gestalten. So sollen die Schüler schon früh erlernen, Eigenverantwortung zu übernehmen.

Die Schulen erhalten auch eine Betriebsliste, in der besonders jene Unternehmen in den Fokus gestellt werden, die gerne mit Kindern und Schulen zusammenarbeiten würden.

Laut "Glamur"-Obmann Georg Pock wird es auch Wandertage zu den Betrieben geben.

