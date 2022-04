Wetter für Südoststeiermark

Anzeige

Ob nun medizinische Versorgung, Bildung oder auch Tourismus – die Stadtgemeinde Mureck überzeugt mit vielen Stärkefeldern und dem besonderen Charme der idyllischen Lage an der Mur. MURECK. In Mureck stehen die Zeichen heuer auf Veränderung bzw. weiterhin im Sinne des Aufschwungs. An der politischen Spitze hat sich einiges getan. Seit 15. März ist Klaus Strein, vormals Vizebürgermeister, offiziell Bürgermeister der Stadtgemeinde. Das Amt des ersten Bürgermeisters bekleidet nun Alfred Zaruba,...