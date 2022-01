Bad Radkersburgs Bürgermeister Karl Lautner und LAbg. Julia Macjan haben Gesundheits-Landesrätin Juliane Bogner-Strauß Studie übergeben, die den hohen Stellenwert des LKH für die Gesundheitsregion unterstreicht.

BAD RADKERSBURG/GRAZ. Bad Radkersburgs Bürgermeister Karl Lautner und die regionale Landtagsabgeordnete Julia Majcan waren nun bei Gesundheits-Landesrätin Juliane Bogner-Strauß zu Gast. Mit im Gepäck hatten sie eine Studie von Deloitte.

Gesundheit ist die Zukunft

Jene wurde im vergangenen Herbst auf Auftrag der Stadtgemeinde durchgeführt und hatte zum Ziel, die Zukunftspotenziale der Stadt und der Region zu eruieren. Ergebnis war laut Lautner u.a., dass die Zukunft ganz klar mit dem Thema Gesundheit verbunden sei, da rund die Hälfte der Nächtigungen mit dem Thema Gesundheit zu tun habe. Wesentlicher Bestandteil der Versorgung sei eben auch das Krankenhaus.

Juliane Bogner-Strauß (M.) mit Julia Majcan und Karl Lautner

Laut Lautner habe die Landesrätin zugesagt, die Studie in die Planungen für den Regionalen Strukturplan Gesundheit für den Zeitraum 2025 bis 2030 miteinzubeziehen. "Wir brauchen das LKH auf jeden Fall. Ich will erreichen, dass wir in Zukunft nicht mehr über eine Schließung des LKH diskutieren, sondern wie wir es weiterentwickeln können", so Lautner.

Auch Plattform war aktiv

In Sachen LKH war auch die Plattform für ein lebenswertes Bad Radkersburg aktiv. Man hat in einem Schreiben an den neuen steirischen Kages-Chef Gerhard Stark auf den hohen Stellenwert des LKH für Bad Radkersburg verwiesen und auch nochmals auf eine Petition mit mehr als 4.000 Unterschriften. Im Rahmen jener fordert man ja vonseiten der Kages und der Landesregierung klare Antworten, was die LKH-Zukunft anbelangt.

