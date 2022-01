In Gniebing herrscht seit Ende Jänner reger Baubetrieb. Am Hauptstandort der Florian Lugitsch KG entstehen eine neue Verteilerwerkstätte sowie neue Büros und Sozialräume mit angeschlossener Dachterrasse. Investitionsvolumen: 1 Million Euro.

FELDBACH/GNIEBING. Der Umbau am Standort von e-Lugitsch in Gniebing soll zum einen Gehwege durch die Verlegung von Einheiten verkürzen und damit die Produktivität steigern und zum anderen ein angenehmeres Arbeits- und Raumklima für die mehr als 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen. Rund 1 Million Euro nehmen die Geschäftsführer Werner Lugitsch und Florian Lugitsch jun. hierfür in die Hand.

Beim Spatenstich: Architekt Thomas Baumgartner (planwerk.stadt), GF Florian Lugitsch jun., GF Werner Lugitsch, Thomas Janitsch (Müller Stahlbau), Sarah Koller (planwerk.stadt), Josef Sailer und Ewald Weber, beide von Puchleitner-Bau (v.l.).

Foto: Florian Lugitsch KG

hochgeladen von Heimo Potzinger

Von Spatenstich zu Spatenstich

Der Spatenstich ist bereits erfolgt – und zwar am 25. Jänner gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern der am Umbau beteiligten Unternehmen Puchleitner-Bau und Müller Stahlbau und des Architekturbüros planwerk.stadt. Und man höre und staune: Das soll es mit den Bauprojekten in diesem Jahr noch gar nicht gewesen sein. Auch der Red-Zac-Shop steht vor einer Renovierungsphase, ferner soll eine neue Lehrlingswerkstatt entstehen.

Florian Lugitsch ist Sprecher des Clusters Technologie & Handwerk. 'Wir haben Jobs' lautet die zentrale Botschaft.

Neuer Shop und neue Lehrlingswerkstatt

Auf über 500 m2 soll das neue Shop-Design von Red Zac realisiert werden, um den Kundinnen und Kunden ein neues, modernes Einkaufserlebnis bieten zu können. Auch eine neue Lehrlingswerkstatt für die aktuell 44 Auszubildenden steht auf dem Bauplan. „Wir legen großen Wert auf die Lehrlingsausbildung. Um diese noch förderlicher gestalten zu können", werde auch in eine neue Lehrlingswerkstätte investiert, so Florian Lugitsch jun.

Das ist die Florian Lugitsch KG

Derzeit beschäftigt die Florian Lugitsch KG über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter- davon 44 Lehrlinge. Insgesamt beginnen jährlich über 10 Lehrlinge ihre Ausbildung bei e-Lugitsch, ob als Elektrotechniker/in, Einzelhandelskauffrau/-mann oder Informationstechnologe/in. Das Familienunternehmen ist somit einer der größten Lehrbetriebe der Südoststeiermark. Filialen gibt es in Bad Gleichenberg, Bad Radkersburg und Fehring.

Florian Lugitsch KG, e-Lugitsch

Das könnte dich auch interessieren:

Florian Nummer sechs führt 210 Mitarbeiter in Zukunft