20 Jahre Most + Jazz in Fehring

10.09.2018, 20:22 Uhr

Nachfolgend einige Fotos von Do. den 6. Sept., aufgenommen im Wohn-, Arbeits- und Lebensprojekt „Leben in Gemeinschaft“, auf dem Gelände der ehemaligen Hadik-Kaserne, und bei der der Produktionsstätte von Austrovinyl (Österreichs ersten und einzigen Schallplattenpresse), sowie vom Abschlussfest am So. den 9. Sept., vom Fehringer Hauptplatz.