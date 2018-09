Klöcher Winzerzug als Publikumsmagnet

25.09.2018, 07:10 Uhr

Rund 10.000 Gäste bewunderten aufwändig dekorierte Motivwägen beim Klöcher Winzerzug.

Nun heißt es wieder fünf Jahre warten, aber die vielen Attraktionen des heurigen Winzerzugs in Klöch werden den rund 10.000 Besuchern noch lange im Gedächtnis und wohl auch auf unzähligen Handyfotos bleiben. Die Organisationsleiter Daniel Tegel und Andrea Lamminger hatten einen bunten Zug mit 38 Motivwägen, 15 Musikgruppen und einem Kinderprogramm auf die Beine bzw. Räder gestellt.Bürgermeister Josef Doupona begrüßte die Teilnehmer am Marktplatz, auf dem auch eine Jury die Wägen unter die Lupe nahm. Weiter ging der Zug zu einer Festmeile am Fuße des Klöchberges, wo die Gäste die Motivwägen genauer erforschen und sich an Ständen und Musikbühnen stärken und unterhalten konnten. Von den Teilnehmern seien Bacchus Josef "Beppo" Schilli, die Trachtenmusikkapelle Muhr mit dem alles überragenden Samson und eine historische Baumpresse hervorgehoben. Die Münzpräger aus Hall in Tirol spenden ihren Erlös dem Kindergarten Klöch.