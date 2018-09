Bad Radkersburg: "Grenzbrücke" wird generalsaniert!

13.09.2018, 12:02 Uhr

Seit Kurzem arbeitet man an der Kutschenitzabrücke auf der Landesstraße 205.

BAD RADKERSBURG. Im Jahre 1967 wurde die Kutschenitzabrücke auf der Landestraße 205, der Laafelderstraße, in Bad Radkersburg errichtet. Sie befindet sich im unmittelbaren Grenzbereich zwischen Österreich und Slowenien bzw. ist das Verbindungsstück. Vor Kurzem startete nun die Generalsanierung der ca. 16 Meter langen Brücke. „Erneuert werden die Abdichtungen im gesamten Tragwerksbereich und bei den Widerlageranschlüssen, sowohl die Oberflächen- als auch Abdichtungsentwässerungen, Randbalken, Geländer und die Fahrbahn. Saniert werden Schäden am Tragwerk und am Widerlagerbereich", erklärt Projektleiter Gerhard Hartmann von der Landesaabteilung 16 für Verkehr und Landeshochbau. Bis zur voraussichtlichen Fertigstellung Ende November wird der Verkehr auf der Brücke wechselweise angehalten.„Die Staatsgrenze verläuft in Brückenmitte entlang des darunterliegenden Kutschenitzabaches. Deshalb werden die Kosten in der Höhe von 170.000 Euro auch ,brüderlich‘ geteilt, sprich Slowenien und wir zahlen je die Hälfte", erklärt der zuständige Verkehrslandesrat Anton Lang.