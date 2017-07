Baureportage: Gregorc steht für Genüsse

21.07.2017, 15:48 Uhr

Bis vor Kurzem stand der Name vor allem für Lebendgeflügel und Futtermittel. Ein Ausflug von Gattin Petra Gregorc vor rund eineinhalb Jahren sollte dies ändern. Im Gespräch mit Freundinnen entstand die Idee, am heimischen Betrieb zunächst zusätzlich auch Nudelspezialitäten anzubieten. Aus einem anfänglichen Garagenverkauf entwickelte sich die "GenussEcke" mit einer riesigen Auswahl an regionalen Produkten. 50 Quadratmeter Verkaufsfläche, ein Kühlraum und Lebensmittellager bieten den nötigen Platz für Team, Kunden und Spezialitäten. Ausschließlich steirische und großteils regionale Professionisten setzten den Traum einer hellen, freundlichen und gemütlichen Präsentationsfläche in nur vier Monaten um. Fünf Parkplätze gewährleisten die stressfreie Zufahrt.Wer sich selbst einen Eindruck von der "GenussEcke" machen möchte, tut dies am besten bei der Eröffnung am 12. August. Zwischen 10 und 17 Uhr locken u.a. Verkostungen, eine Hupfburg und zehn Prozent Rabatt auf alle Produkte.

Genuss ist für mich, wenn zu Hause mit frischen regionalen Lebensmittel gekocht wird und mit diesen Produkten tolle Gerichte gezaubert werden. Diese werden dann in gemütlicher Atmosphäre verspeist.Wir freuen uns, wenn die Leute bei uns einkaufen. Also liegt es für mich nahe, auch mit meinem Geld die Region zu unterstützen.