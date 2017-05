Die Steirer sagen Ja zur Ehe

05.05.2017, 11:12 Uhr

Zahl der Hochzeiten ist konstant bzw. steigend. Flexibler zeigt man sich heutzutage in der Planung.

Geteilte Kosten

In den nächsten Wochen werden die Hochzeitsglocken wieder zunehmend lauter. Von Hochzeitsmuffeln kann in der Steiermark keine Rede sein. Laut Zahlen der Landesstatistik haben sich in den Jahren 2006 bis 2015 im Schnitt 5.300 Paare das "Ja-Wort" gegeben. Von 2014 auf 2015 gab es eine Steigerung von 5.190 auf 6.150 geschlossene Ehen, wobei 2015 auch im Ausland stattgefundene Hochzeiten von Steirern gezählt wurden bzw. auch Ehen, bei denen nur die Frau den Hauptwohnsitz im Inland hat. Konstant zeigen sich auch die Zahlen in der Südoststeiermark. 379 Mal wurde z.B. im Jahr 2015 der Bund der Ehe geschlossen.Aber wie sieht es nun mit den Bräuchen aus? Laut einer österreichweiten Umfrage der Partneragentur Parship liegt der Heiratsantrag noch traditionell in der Hand des Mannes. Bei den 657 verheirateten Probanden stellte sich heraus, dass zu 70 Prozent der Mann die Frage aller Frage gestellt hat. Im Bundesländervergleich zeigt sich, dass das Brautstehlen und das Werfen des Brautstraußes bei den Steirern besonders beliebt sind. Das Aufwecken der Braut bzw. Hochzeitsschießen dürfen auch nicht fehlen. Nur 23 Prozent der befragten Steirer gaben an, völlig auf Bräuche verzichtet zu haben.Dass der schönste Tag im Leben einiges kostet, ist kein Geheimnis. Bei der Finanzierung bewegt man sich von traditionellen Verteilungsschlüsseln weg. Die Kosten für das große Fest werden heutzutage geteilt, wobei beide Eltern der Brautleute mitsponsern. Interessant: je jünger die Braut, desto eher leistet sie einen finanziellen Beitrag.Flexibler zeigen sich die Paare auch, was das Datum der Eheschließung betrifft. "Der Mai gilt nicht mehr zwangsläufig als traditioneller Hochzeitsmonat", so Martin Mayer, Leiter der Landesstatistik Steiermark. "Mittlerweile ist die Verteilung zwischen Mai und September recht gleichmäßig." Als Ort des Geschehens wird laut Isabella Kolleritsch, Hochzeitsplanerin aus Tieschen, speziell die Südoststeiermark immer beliebter. "Wegen des mediterranen Klimas und der lauen Nächte ist das Feiern bei uns im Freien bis in den Herbst hinein möglich", so Kolleritsch. Außerdem hat man die volle Auswahl. Ob all-inclusive-Hochzeitslocation, Weinberg, Burg oder Schloss – alles ist möglich.