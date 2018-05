Christian Gödl radelt mit viel Sponsorenpower zu den Sommerspielen

03.05.2018, 16:03 Uhr

Zahlreiche regionale Sponsoren stärken dem Radsportler der LNW Lebenshilfe NetzWerk Gmbh den Rücken.

REGION. Im Juni finden die Nationalen Sommerspiele von Special Olympics in Vöcklabruck statt. 25 Sportler der LNW Lebenshilfe NetzWerk Gmbh werden in den Disziplinen Bowling, Tischtennis, Stocksport, Boccia, Radfahren und Schwimmen teilnehmen. Radsportler Christian Gödl nimmt auch am Zeitfahren über die 2-Kilometer- und 10-Kilometer-Distanz teil. Dabei unterstützen ihn als Sponsoren der Verein Murfelder Adventlauf, der Maschinenring Grenzland Halbenrain, Klaus Rössler aus Hainsdorf-Brunnsee, Dienstleistungen DD (Klöch), die Fahrschule Hermann, Zweirad Glauninger in Tieschen, Familie Sorko aus Bad Radkersburg und die Immo-Company Haas.Dermaßen gestärkt holte sich Gödl vor Kurzem beim Radrennen von "Leib&Söl" und Special Olympics in Weiz eine Goldmedaille im 2-Kilometer-Zeitfahren und einen Pokal als schnellster Radfahrer in dieser Disziplin.