28. April 2021: Johannes Augustin NEOS-Spitzenkandidat in Telfs

Den Impfstoff gegen den Stillstand, Intransparenz und Freunderlwirtschaft wollen die NEOS liefern und stellen dafür Kandidaten für die Gemeinderatswahlen 2022 auf. Kürzlich wurde der Spitzenkandidat für Telfs vorgestellt: Mit Johannes Augustin geht ein junger Rechtsanwalt für die Pinken ins Rennen.

21. Juli 2021: Die NEOS-Sommertour startet in Telfs

Die Sommertour der NEOS im Vorlauf zu den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2022 startete am 21.7. in Telfs.

10. September: GV Josef Federspiel wird 2022 nicht mehr kandidieren

Der Telfer Gemeindevorstand Josef Federspiel (WFT) verlässt die politische Bühne mit Ablauf der aktuellen Gemeinderatsperiode.

21. September 2021: Die NEOS und ihr "Bildungs-Traum" für Telfs

Die NEOS bezeichnen sich als die "Bildungs"-Partei, so Klubobmann Dominik Oberhofer beim Pressegespräch am 16.9. im "Tirolini" in Telfs.

5. Oktober 2021: ÖVP Frauenoffensive in Telfs: Kein Bezirk ohne Bürgermeisterin

Mehr Frauen in die Gemeindepolitik: Kein Tiroler Bezirk ohne Bürgermeisterin. Keine Gemeinde ohne Gemeinderätin. Diese ambitionierten Ziele setzt sich VP-Frauenchefin NRin Liesi Pfurtscheller für die im Februar stattfindenden GR-Wahlen.

5. November 2021: Neue Liste in Zirl: "Aufschwung Zirl"

Die Marktgemeinde Zirl ist um eine Partei reicher. Die Bürgerliste "Aufschwung Zirl" mit Obmann Matthias Mair existiert seit August diesen Jahr und ist mittlerweile als Verein eingetragen.

5. November 2021: Telfer Grüne präsentieren Liste – Ziel ist Platz 2

Die Telfer Grünen haben sich bereits für die kommenden Gemeinderatswahlen Ende Februar 2022 aufgestellt: „Ich freue mich mit diesem kompetenten und idealistischen Team ins Rennen um den zweiten Platz gehen zu können“, legt sich Spitzen- und Bürgermeisterkandidat Christoph Walch die Latte hoch.



10. November 2021: "Wir können Bürgermeisterin"

"Die von der SPÖ hab ich die letzten zwei Jahre schon öfters im Dorf gesehen", so zitiert die Telfer Spitzenkandidatin Alexandra Lobenwein eine Telfer Bürgerin. Die Motivation ist groß, bei den Gemeinderatswahlen 2022 will die Telfer SPÖ wieder eine starke Stimme in der Gemeindestube werden.

11. November 2021: Telfer ÖVP unterstützt Bürgermeisterliste "Wir für Telfs"

Die Telfer ÖVP wird bei der kommenden Gemeinderatswahl im Februar 2022 Bürgermeister Christian Härting und seine Liste WIR FÜR TELFS unterstützen.

23. November 2021: Zirler Fraktionen machen sich bereit – FPÖ tritt nicht mehr an

GR-Wahl in Zirl: FPÖ streicht die Segel, Grüne erfinden sich neu, ein Dreikampf um die Spitze bahnt sich an.

21. Dezember 2021: Telfer Gemeindewahlbehörde konstituiert

Am 27. Februar 2022 wird in den Tiroler Gemeinde gewählt. In der Marktgemeinde Telfs hat dazu bereits die konstituierenden Sitzung statt gefunden, die Gemeindewahlbehörde hat dabei wichtige Beschlüsse gefasst.



22. Dezember 2021: FPÖ Telfs präsentiert "Mut"-Programm für Gemeinderatswahl

Zwei Mandate konnte die Telfer FPÖ zuletzt erringen, für die Kommende Gemeinderatswahl 2022 peilen die Freiheitlichen den ersten Platz an: "Wenn ich nicht als erster durchs Ziel gehen möchte, brauch ich auch gar nicht anzutreten“, zeigt sich Michael Ebenbichler kämpferisch.

4. Jänner 2022: Maurer kandidiert als Bürgermeister

Alexander Maurer, ein 34-jähriger Inzinger, übernimmt bei den Gemeinderatswahlen 2022 die Liste von Armin Saxl und beabsichtigt, Inzing langfristig zu gestalten.

7. Jänner 2022: NEOS für mehr "Lust auf Telfs"

Die NEOS starteten beim TelfsPark und mit einer Plakatpräsentation in den Wahlkampf 2022. Johannes Augustin geht einem motivierten und bunt gemischten 36-köpfigen Team voran.

11. Jänner 2022: Zirl Aktiv stellt Team vor: "Zirl ist bereit für eine Frau"

Der Wahlkampf hat in Zirl mit der ersten Teamvorstellung offiziell begonnen: Am 7.1. stellte die Liste Zirl Aktiv ihr Team für die kommenden Gemeinderatswahlen vor.

13. Jänner 2022: "Wir für Telfs" will wieder stärkste Fraktion werden

41 Kandidaten/innen, ein Mix aus Erfahrung und jungem Esprit und ein ambitioniertes Arbeitsprogramm präsentierte Bürgermeister Christian Härting. Seine Liste "Wir für Telfs" will wieder die Nummer 1 in der Marktgemeinde werden.

13. Jänner: FPÖ Telfs stellt Team und Programm vor

Am 13. Jänner 2021 stellte die FPÖ Telfs ihre Top-Kandidaten und Themenschwerpunkte für die Gemeinderatswahlen 2022 vor.

17. Jänner: "Dein Telfs" kämpft mit Ideen um jede Stimme

Bisher war er Alleinkämpfer im Gemeinderat, nun will sich RA Mag. Norbert Tanzer (zuletzt PZT/SPÖ) mit vereinten Kräften für die Telfer/innen einsetzen. Im Inntalerhof präsentierte er am Freitag seine Liste "Dein Telfs".

