Heute ist Mittwoch, der 5. August

Politik

Land Tirol, Gemeindeverband und die GemNova präsentierten die "Zukunft Gemeinde – Agenda 2030" und starten gemeinsamen Prozess zur Gemeindeentwicklung. Mehr dazu ...

Der Bund stellte den Gemeinden eine Milliarde Euro in Form von Zweckzuschüssen zur Verfügung, womit Investitionen auf kommunaler Ebene mit bis zu 50 Prozent unterstützt werden. Viele Gemeinden haben das Geld noch nicht abgeholt. Mehr dazu ...

Unterstützung für Film-Dreh gesucht

Vom 24. Oktober 2020 bis zum 30. Oktober 2020 wird in Innsbruck und Umgebung der Fantasy-Kurzfilm Muttermilch & Schwarze Galle (AT) entstehen. Hierfür wird nach Komparsen und Komparsinnen (Alter: 25 oder älter) gesucht, welche Mitglieder einer rituellen Jägergruppe verkörpern werden. Mehr dazu ... Weiters werden TontechnikerInnen gesucht. Mehr dazu ...

Sport

Beim Abendsportfest letzte Woche in München im Dantestadion lief Thomas Fahringer die 1.500 Meter in 4:38 Minuten und sicherte sich damit den neuen Tiroler M55 Rekord. Mehr dazu ...

Freizeit-Tipp

22. Ötztal-Classic mit 90 Oldtimern: Die 22. Ötztal-Classic geht vom Donnerstag, dem 6. bis Samstag, dem 8. August planmäßig über die Bühne. Ein neuer Teilnehmerrekord ist zudem zu vermelden. Mehr dazu ... und hier.

Historisches

Im Rahmen des Tiroler Freiheitskampfes kam es am 5. August 1809 zu einem Gefecht an der Pontlatzer Brücke südlich von Landeck . Die Bayern wollten ein größeres Truppenkontingent über den Rechen ins Vintschgau verlegen. Jedoch wurde diese Armee bei der Pontlatzer Brücke in einen Hinterhalt getrieben und fast völlig aufgerieben. Die Tiroler waren zahlenmäßig deutlich überlegen außerdem nützten sie die Kenntnis über das Terrain aus.

Wetter

Heute beruhigt sich das Wetter wieder. Es bleibt weitgehend trocken und es wird wieder etwas wärmer. Der Tag beginnt mit Frühnebel, danach wechseln sich Sonne und Wolken ab. In Osttirol ist Südföhn möglich. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 25 Grad. Mehr dazu...

