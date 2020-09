TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Montag, der 7. September

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Corona-Aufurf

Personen, die sich am Montag, den 31. August 2020 zwischen 11 und 15 Uhr im Schwimmbad „Stubay“ aufgehalten haben, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten. Mehr dazu ...

Lokales

Am Faschingsdienstag wurde das Corona-Virus in Innsbruck erstmals akut. Im großen Stadtblatt-Interview blickt Vizebürgermeister Johannes Anzengruber auf die Entwicklung, Herausforderungen in der Gastronomie und Großveranstaltungen a la Herbstmesse, Crankworx und Christkindlmarkt. Mehr dazu ...

Sport

Das URRT (Union Raiffeisen Radteam) übergab am 30. August am Timmelsjoch - Mautstelle im Studio des Ötztal Sozial Radmarathon durch Präsident Georg Malojer und Finanzreferenten Christian Kapferer die stolze Summe von 700 Euro an das OK Team Ötztal Tourismus und LH-Stv Josef Geisler. Mehr dazu ...

Glaube

Rund 50 ständige Diakone mit Ehefrauen und Kindern feierten mit Bischof Hermann Glettler im Bildungshaus St. Michael „50 Jahre Diakonat in der Diözese Innsbruck“. Mehr dazu ...

Papst Franziskus wird im Oktober eine Enzyklika unterzeichnen, die die Corona-Krise und eine globale Neuorientierung nach der Pandemie zum Inhalt haben dürfte. Mehr dazu ...

Historisches

Am 7. September 1918 – zwei Montate vor Kriegsende – forderte ein Luftangriff der Italiener auf den Lienzer Bahnhof ein Todesopfer und vier Verletzte. Der Luftangriff auf den Bahnhof war ein Versuch die Bahnverbindung zu unterbrechen. Zum Nachlesen: osttirol-online.at

Wetter

Der Montag wird nass und kühl. Es ist bewölkt und immer wieder regnet es etwas. Die Schneefallgrenze sinkt in Nordtirol auf 2300m und in Osttirol auf 2600m. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 12 und 17 Grad.

