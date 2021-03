TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Montag, der 22. März

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Corona Tirol

Aufgrund aktuell hoher Corona-Infektionszahlen wird es ab diesen Montag, den 22.3.2021 eine Testpflicht für die Außerferner Gemeinde Elbigenalp geben.

Ausreisetestpflicht von Montag, 22. März, 0 Uhr, vorerst bis inklusive Freitag, 26. März.

Ausnahmen für Durchreisende sowie Güterverkehr.

Kapazitäten für bestehende Teststation in Elbigenalp werden ausgebaut. Mehr dazu...

Politik

Die Innsbruckerinnen und Innsbrucker bleiben weiterhin Zuseher des politischen Schauspiels im Gemeinderat. Direkte Einflussmöglichkeiten auf die Frage Neuwahlen haben die Wählerinnen und Wähler nicht. Mehr dazu ...

Wolf in Tirol

Bezirk Imst. Ein gerissenes Reh mit "typischen" Verletzungsmustern wurde in der Jagd von Johann Neurauter in Ochsengarten gefunden. Jagdleiter Florian Haßlwanter hat die Behörde über den Fund des Fallwildes informiert. Der Amtstierarzt hat auf Geheiß des Landeswolfs-Beauftragten einen Abstrich zur DNA-Analyse geschickt. War es ein Wolf? Klarheit wird erst in sechs bis acht Wochen herrschen. Mehr dazu...



Lokales

Im Bezirk Imst gab es für die Polizei am Wochenende einiges zu tun. Eine Coronaparty wurde aufgelöst, eine Verkehrsleuchte gestohlen und oben drauf, gab es auch noch einen Skiunfall. Mehr dazu...

Im Bezirk Kitzbühel konnte ein Einbruch in ein Kössener Hotel von Polizei geklärt werden. Nach kriminalpolizeilichen Ermittlungen der PI Kössen konnten vier Täter ausgeforscht werden. Mehr dazu...

Sport

Für Österreichs Biathlonteam stehen in Östersund (SWE) die letzten Weltcup-Rennen der Saison 2020/21 auf dem Programm. Mehr dazu ...

Doppelweltmeister Johannes Lamparter holt sich bei den nordischen Kombinationen in Klingenthal Platz 3. Mehr dazu ...

Freizeit

Das beliebte Festival "Kufstein unlimited" musste nun coronabedingt erneut verschoben werden. 2021 gibt es kein Kufstein unlimited. Mehr dazu ...

Historisches

Am 22. März 1792 stirbt der Bildhauer aus Stams Johann Reindl. Er war ein Bildhauer des Spätbarock und Rokoko. Reindls Arbeiten sind Beginn und Höhepunkt des Rokoko im Tiroler Oberland. Seine bekannten Werke findet man in Barwies – Pfarrkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit: Tabernakel, ursprünglich aus Stams (um 1760), Haiming – Friedhofskapelle: Figuren (um 1755), Landeck – Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt: vier lebensgroße Figuren am ehemaligen Annaaltar (1762), Hl. Joachim (1767) jetzt auf Schloss Landeck oder Telfs – Friedhofsmauer: Brunnenfigur des Hl. Franz Xaver (um 1760/70).

Wetter

Auch der Montag bringt nicht viel Änderung beim Wetter: Es wird wieder wolkig, auch ein paar Schneeschauer sind möglich. In Osttirol zeigt sich die Sonne häufiger. Dafür weht starker, föhniger Nordwind. Es bleibt weiterhin kalt. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen -2 und +5 Grad.

