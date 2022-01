Wetterumschwung in Sicht! Autobahnmeister Markus Bratschko und sein Team stehen mit sechs Fahrzeugen und 14 Mann bereit, um auf der Südautobahn dem nächsten Wintereinbruch Herr zu werden.

LIGIST. Herrliche 12 Plusgrade am Dienstag Nachmittag in Voitsberg, aber erste Sturmböen kündigten bereits den Wetterumschwung an. Markus Bratschko, Leiter der Autobahnmeisterei Unterwald auf der A2, hat aufgrund der neuesten Wetterprognosen für den Mittwoch, 5. Jänner, schon reagiert. In der Nacht auf Mittwoch stehen sechs Mann mit Räumfahrzeugen parat, am MIttwoch selbst sind es dann acht Leute, die im Einsatz stehen werden.

Neuschnee bis ins Tal

Bratschko rechnet damit, dass der Schneefall in den früheren Morgenstunden des Mittwoch im Packabschnitt und am Salzstiegl einsetzen wird. "Zuerst Schneeregen, dann Schneefall. Im Laufe des Tages soll die Schneefallgrenze bis auf 400 Meter sinken, dann sind bis zu 15 Zentimeter Neuschnee zu erwarten."

In diesem Winter liegt die Autobahnmeisterei Unterwald auf Plan. "In der Wintersaison haben wir durchschnittlich 20 Schneefahrtage, bis jetzt waren es in dieser Saison sechs Volleinsätze", erklärt Markus Bratschko.

