Zwischen 20. und 22. Jänner brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt und in eine Landwirtschaft in Söding-St. Johann ein und entwendeten teures Werkzeug.

SÖDING-ST. JOHANN. Die derzeit noch unbekannten Täter verschafften sich zwischen 20. und 22. Jänner bei den Einbrüchen jeweils durch Aufzwängen von Türen Zutritt zu einer Werkstatt und zu einem unbewohnten landwirtschaftlichen Anwesen in Söding-St. Johann und entwendeten verschiedenstes Werkzeug. Bei den Einbrüchen entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.

Hinweise erbeten

Die Polizeiinspektion Söding-St. Johann ermittelt in beiden Fällen und bittet die Bevölkerung um zweckdienliche Hinweise.

Das könnte dich auch interessieren:

Drei Briefkästen im Bezirk Voitsberg gesprengt