Bärnbach ist nicht umsonst die Kulturstadt im Bezirk Voitsberg. 2019 standen schon Highlight-Auftritte wie von Kabarettist Thomas Stipsits, der Band Edmund und vielen mehr auf dem Programm. Da hatten die Verantwortlichen rund um Kulturreferent Andreas Albrecher alle Hände voll zu tun, um für das neue Jahr 2020 ein gleiches hochwertiges Programm auf die Beine zu stellen, was ihnen definitiv gelungen ist.

Veranstaltungen aller Art

Jänner/Februar:

Das neue Jahr könnte nicht besser anfangen, als mit dem Neujahrskonzert im Rathaus am 12. Jänner ab 17 Uhr. Und am Wochenende danach geht es im Volkshaus rund: Nach 35 Jahren findet wieder der Sportlerball statt, zu dem das Kulturreferat Bärnbach, die HSG Remus Bärnbach/Köflach und der ATUS Sadiki Bau Bärnbach laden. Ab 20 Uhr kann bei diesem Maskenball gefeiert werden. Da man sich mitten in der Ballzeit befindet, dürfen auch die Bälle der FF Afling (25. Jänner, Gasthaus Prosser) und der FF Bärnbach (1. Februar, Volkshaus) nicht fehlen. Am 2. Februar startet der Kindermaskenball im Volkshaus um 14 Uhr. "Ermi-Oma" kommt am 13. Februar ab 19.30 Uhr in die Sporthalle mit ihrem Programm "24 Stunden Pflege(n)".

März:

Im März geht es mit dem Bezirksbäuerinnentag im Volkshaus weiter, bevor Viktor Gernot die Besucher in der Sporthalle zum Lachen bringt. Ende März, von 20. bis 26., gibt es ein "Kukuk Kindertheater" für die Kleinsten.

April:

Der April steht ganz im Zeichen des Osterfestes. Am 4. April stimmt die BKO Bärnbach im Volkshaus mit dem Osterwunschkonzert auf die Osterzeit ein. Am 11. April werden die Osterfeuer beim Parkplatz beim Schlossbad und auf der Prödl Wiese entzündet. Wenn sich der April dem Ende neigt, wird der Maibaum aufgestellt, so auch im Stadtpark am 30. April. Ein paar Tage zuvor, am 25. April, treffen sich die Sänger und Musikanten im Volkshaus.

Mai:

Am Staatsfeiertag, dem 1. Mai, treffen sich alle Motorradfahrer und -liebhaber am Telepark Platz, um ihre Zweirräder für den Sommer segnen zu lassen. Und am 7. Mai werden die Mütter bei der Muttertagsfeier im Volkshaus zelebriert. Der traditionelle Bärnbacher Familienradfahrtag findet im Jahr 2020 am 17. Mai statt, Treffpunkt ist im Stadtpark. Am 20., 25. und 27. Mai überzeugt die Musikschule im Schloss Alt Kainach, im Volkshaus und im Stadtpark mit ihrer Konzertreihe. Und am 30. Mai macht Kabarettist Martin Frank, der mit Monika Gruber zusammen auf Tour ist, einen Angriff auf die Lachmuskeln der Besucher in der Sporthalle.

Juni/Juli:

Bärnbach in Bewegung findet am 6. Juni statt, am 8., 10., 22. und 23. Juni zeigen noch einmal die Musikschule ihr Können in der Kunstfabrik, der St. Barbarakirche, in Kainach und Rosental. Ein weiterer wichtiger Termin: Das beliebte Freundschaftsfest und die 24 Stunden Wanderung am 13. und 14. Juni. Im Juli schließt die Musikschule ihre Konzertreihe ab. Am 1. Juli treten sie noch beim Gasthaus Kosir auf, bevor sie in der Sporthalle das Schulschlusskonzert spielen.

August/September:

Am 1. August muss man auf gutes Wetter hoffen, denn die BKO spielt im Stadtpark ihr Open Air Konzert. Aber keine Sorge: Bei Schlechtwetter wird es im Volkshaus abgehalten.

Die jüngsten Bewohner kommen beim Kinderfest am 29. und 30. August nicht zu kurz und können sich beim Sport- und Spielplatz in Piberegg austoben sowie auch am 12. September beim Kinder- und Familienfest im Stadtpark. Das über die Bezirksgrenzen hinaus bekannte und beliebte Bierfest findet am 26. September statt.