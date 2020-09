Die Burg Obervoitsberg war Gastgeber für die Siegerehrung zum 61. Blumenschmuckwettbewerb.

VOITSBERG. Eigentlich hätte die große Siegerehrung des 61. Blumenschmuckwettbewerbs in der Voitsberger Sporthalle vor Hunderten Geehrten und Gästen stattfinden sollen, doch Corona machte den Organisatoren Mary Delißen und Sabine Omann einen Strich durch die Rechnung. Und so wurden im kleinen, aber feinen Rahmen der Burg Obervoitsberg die Auszeichnungen für die schönsten Märkte und Städte vergeben.

Mooskirchen und Voitsberg

Und da räumte der Bezirk Voitsberg groß ab. Denn erstmals wurde bei diesen Bewerb Platin vergeben, weil es drei Marktgemeinden und eine Katastralgemeinde gab, die zum zehnten Mal in Folge die höchste Auszeichnung von fünf Floras ergatterte. Darunter war auch die Marktgemeinde Mooskirchen mit Bgm. Engelbert Huber an der Spitze. Die Voitsberger wiederum schafften zum fünften Mal fünf Floras für die schönste Stadt der Steiermark und holten sich mit Bgm. Bernd Osprian die goldene Flora ab. "Unsere Blumenteams sind die Leute, die eigentlich immer vorne stehebn müssten", sagte Osprian stellvertretend für alle fleißigen Hände. Mit vier Floras in der Kategorie Schönstes Gebirgsdorf darf sich Hirschegg auch unter die Top10 der Steiermark einreihen. In der Kategorie Schönste Katastralgemeinde oder Ortsteil wurde der Ortsteil Pack mit drei Floras bedacht.