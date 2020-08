Zum 60-Jahr-Jubiläum wird im Herbst ein Auto verlost.

MOOSKIRCHEN. Das 60. Bestandsjahr des USV Draxler Mooskirchen war ein sehr bewegtes. Denn der frühe Tod von Obmann Jörg Huiber, der im Frühjahr 2014 das Amt von Ehrenobmann Otto Bauer übernahm, machte einen neuen Vorstand notwendig. Und so folgt Johann Trost Huiber nach und holte vermehrt junge Leute in die Vereinsführung.

Drei schöne Hauptpreise

Und dann kam Corona und stoppte die laufende Meisterschaft, ohne ein einziges Spiel im Frühjahr absolviert zu haben. Der USV Draxler Mooskirchen will nun in der Oberliga neu durchstarten, gleichzeitig aber auch, so gut es geht, das 60-Jahr-Jubiläum feiern. Ursprünglich war ein Kabarettabend mit den "Grazbürsten" im November geplant, doch coronabedingt wackelt der 7. November in der NMS-Turnhalle. Die Verlosung der Hauptpreise wird auf alle Fälle stattfinden, das Prozedere ist noch offen. Dank der Kooperation mit dem Autohaus Scheer kann der USV Draxler einen Fiat 500 verloren, die weiteren Hauptpreise sind ein E-Bike und ein Smart-TV. Lose zu einem Preis von 10 Euro sind bei allen Spielern und Funktionären bereits erhältlich.

Adaptierungen im Sportzentrum

Im Sportzentrum wurde die Tonanlage dem Stand der Technik angepasst, außerdem wurde der Trainingsplatz mit Flutlicht bestückt. Im Zuge des geplanten Landesfeuerwehrtags 2021 werden weitere Adaptionen vorgenommen, um ein perfektes Event über die Bühne gehen zu lassen. Das Sporthaus wurde einem "Facelifting" unterzogen und erstrahlt nun in hellen Farben. Genau rechtzeitig, um den Oberliga-Heimstart mit dem Match gegen Tobelbad am Freitag, dem 4. September, um 19 Uhr gebührend zu begehen. Trainer Walter Eccher hofft, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben und den USV Mooskirchen auf einen sicheren Mittelfeldplatz zu führen. Die zweite Mannschaft beginnt in der 1. Klasse West mit zwei Auswärtsspielen, am Wochenende vom 12. September kommt es daheim zum Match gegen St. Nikolai.

Das Nachwuchszentrum (NZ-MKT) arbeitet trotz Corona unbeirrt weiter, mit Lieboch wurde im Vorjahr in der U-14 eine Spielgemeinschaft fixiert. Nach der Corona-Pause nahmen die U9/U10 und die U14 das Training wieder auf, die U8 und U12 pausierte unter diesen widrigen Bedingungen etwas länger. Mit Lieboch wird in der U13 und U15 kooperiert werden.