Erster Sieg im neuen Jahr für den ASK Voitsberg. Trainiert wird in Maria Lankowitz, im Februar geht auf ein Trainingslager nach Rovinj.

VOITSBERG. Während Landesliga-Konkurrent DSV Leoben mit mehreren Bundesligaspielern groß aufrüstet, bleibt der ASK Voitsberg seinem Motto, die Mannschaft langsam wachsen und reifen zu lassen, treu. Trainer Michael Zisser wird zwar drei bis vier Neuzugänge begrüßen dürfen, sonst bleibt aber der gesamte Kader unverändert und alle Spieler sind derzeit fit.

Der erste Testspielsieg

Die Voitsberger stehen nun in der dritten Trainingswoche nach der Winterpause und halten sich an die 25-Personen-Regel am Spielfeld. Erfreulich ist, dass Zisser nun immer mit 20 Mann trainieren kann. Das erste Testspiel wurde in Maria Lankowitz am Kunstrasenplatz schon absolviert und Regionalligaklub Weiz mit 3:1 besiegt. Am Dienstag folgt Kalsdorf, am Freitag Trofaiach. Aber auch gegen die Nachbarklubs Köflach und Bärnbach wird noch getestet.

Trainer Michael Zisser kann derzeit aus dem Vollen schöpfen.

Neu ist ein Trainingslager in den Semesterferien. Die Vereinsführung machte es heuer möglich, dass der ASK Voitsberg für fünf Tage nach Rovinj fährt, dort werden auch Testgegner zur Verfügung stehen. Die Frühjahrssaison startet für den Herbstmeister Mitte März gegen St. Michael, bis dorthin sollten die Voitsberger wieder top in Form sein.

