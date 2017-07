Baust du schon oder sparst du noch?

19.07.2017, 08:00 Uhr

Viele Faktoren sind für die Entwicklung der Baulandpreise ausschlaggebend. Die WOCHE liefert einen Überblick.

Wer sich Wohnraum schaffen möchte und dabei auf Eigentum setzt, tut gut daran, die Immobilienpreise vorab zu vergleichen. Je nach Region beziehungsweise sogar nach Gemeinden ergeben sich teils eklatante Unterschiede. So kostete der Quadratmeter in der Grazer Innenstadt im Vorjahr durchschnittlich 397,30 Euro, in Kitzeck im Sausal bekam man um dieses Geld schon über 14, in Birkfeld sogar schon 26 Quadratmeter. In der Stadt Voitsberg würden sich mit diesem Geld knapp sechs Quadratmeter ausgehen. Von allen steirischen Bezirkshauptstädten haben nur Hartberg, Liezen, Judenburg und Feldbach einen niedrigeren Durchschnittspreis pro Quadratmeter als Voitsberg.

Österreichweite Statistik

Große geografische Preisspanne

Stallhofen am günstigsten

Erhoben werden diese Daten in regelmäßigen Abständen vom Grazer Unternehmen ZT Datenforum. "Bei uns sind monatlich 13 Mitarbeiter damit beschäftigt, 10.000 Kaufverträge zu lesen und auszuwerten", erklärt Dieter Leitner, der Chef dieser Ziviltechniker-Genossenschaft ist. "Alle Daten werden also noch von Menschenhand erfasst", schmunzelt Leitner. Und das mit Erfolg, ist das Unternehmen doch Anlaufstelle und Datenquelle für unter anderen Wirtschaftskammer Österreich und Statistik Austria, die daraus den Immobilienpreisindex ableitet.Die höchsten Baulandpreise finden sich wie zu erwarten in Graz, auch das Grazer Umland ist aufgrund der guten Infrastruktur eine beliebte Wohngegend, so hatte die Gemeinde Seiersberg-Pirka 2016 beispielsweise den höchsten durchschnittlichen Baulandpreis mit 139,53 Euro. Auch in Tourismusregionen ist das Preisniveau bekanntermaßen hoch, Schlusslicht bei den Baulandpreisen bildete im Vorjahr hingegen die Gegend um Bad Radkersburg, so wohnte man in St. Peter am Ottersbach um durchschnittlich 13,71 Euro pro Quadratmeter.Während in Voitsberg der durchschnittliche Baupreis bei 67,64 Euro pro Quadratmeter liegt, ist es in anderen Gemeinden des Bezirks deutlich günstiger. Am günstigen baut man in Stallhofen, wo der Durchschnitt bei 40,17 Euro pro Quadratmeter lag. In Köflach etwa lag der niedrigste Preis im Vorjahr bei 19,28 Euro pro Quadratmeter. Ansonsten bewegen sich die Preise im Bezirk Voitsberg meist zwischen 40 und 60 Euro. Einen Aufschwung erlebte Krottendorf-Gaisfeld als Bau- und Wohngegend: Um 12,27 Prozent stiegen die Baulandpreise an, so stark wie kaum woanders in der Steiermark. In Bärnbach gab es ein Plus von 7,77 Prozent, in anderen Voitsberger Gemeinden sanken die Preise im Vergleich zum Vorjahr."Natürlich sind diese Daten teilweise Momentaufnahmen", stellt Leitner klar, "denn je kleiner eine Gemeinde ist, umso eher verändern bei zwei, drei Transaktionen die Durchschnittswerte." Nähere Informationen und genaue Abfragemöglichkeiten finden sich hier