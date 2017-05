Das Genussmobil tourt durch drei Bezirke

11.05.2017, 15:35 Uhr

Lipizzanerheimat, Schilcherland und Südsteiermark. Drei E-Autos der Energie Steiermark sorgen für Picknick-Gefühle.

Nicht nur in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg boomt der Tourismus, auch in der Lipizzanerheimat kletterten im Jahr 2016 die Zahl der Nächtigungen und Ankünfte nach oben, der Bezirk Voitsberg liegt damit sogar über dem Steiermark-Durchschnitt. Um heuer diese Zahlen noch zu toppen, wurde am Donnerstag vom Tourismusregionalverband Süd-Weststeiermark im Lipizzanergestüt Piber die Idee des Genussmobils vorgestellt. Drei E-Autos stehen den Touristen für ausgewählte Touren ab sofort zur Verfügung.

Drei Basis-Stationen

Ein Pilotprojekt

Christian Purrer, Vorstandsdirektor der Energie Steiermark, Regional-Obmann Guido Jaklitsch präsentierten in Piber nicht nur die drei Basistationen mit dem Weingut Polz am Pössnitzberg, dem Hotel Weinlandblick "Hasenwirt" am Seggauberg und dem Hotel Stainzerhof in Stainz, sondern auch drei Picknick- und drei Sightseeing-Touren. Bei den Picknicktouren buchen die Gäste nicht nur das E-Auto, sondern bekommen einen leeren Picknickkorb dazu, der auf den verschiedenen Stationen wie z.B. bei den Erzherzog Johann Weinen, dem Milchhof Schautzer, dem Weingut Germuth, der Ölmühle Hartlieb, den Buschenschenken Kieslinger, Schneeberger und Warga-Hack, den Kogelberger Wollschweinen, den Ribes Fruchtsäften, dem Weingut Langmann-Lex, dem Wirthaus Jagawirt und dem Weinbau & Guschenschank Machater in St. Stefan mit Köstlichkeiten befüllt wird. In jedem Bezirk wird auch eine umfangreiche Sightseeing-Tour angeboten."Wir freuen uns, dass wir sehr viele Partner für diese Touren an Bord holen konnten", meinte Regionalverband-GF Thomas Brandner. "Das Ganze ist zusammen mit der Energie Steiermark ein Pilotprojekt, um die Besucherströme etwas zu lenken. Denn die meisten Gäste kommen in der Süd- und Weststeiermark an und wissen nicht, wo sie hinfahren sollen. Da schaffen wir mit unseren Touren eine Orientierung. Picknick und Sightseeing auf vier Rädern. Allerdings geräuschlos dank der E-Mobilität."Auch Purrer sprach von einer Vorreiterrolle und freut sich über die große Vielfalt, die diese Touren bieten. "Vom Bio-Wein über den Schillerol bis hin zu Wollschwein-Köstlichkeiten können wir alles anbieten. Und wir als nachhaltiger Energieversorger versuchen möglichst viele Zusatzangebote anzubieten und haben noch einiges im Talon." So passt dieses Genussmobil auch zum neuen "Kundenclub" der Energie Steiermark, der ebenfalls am Donnerstag vorgestellt wurde.