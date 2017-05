100 Prozent Zustimmung für Linhart

02.05.2017, 19:24 Uhr

Einigkeit beim Stadtparteitag der Köflacher ÖVP im Buschenschank Schachner.

In Vorbereitung zum Bezirksparteitag im Juni fand Ende April der Stadtparteitag der ÖVP köflach beim Buschenschank Schachner statt. Rund 100 Personen folgten der Einladung von Bgm. und Stadtparteiobmann Helmut Linhart, um den neuen Stadtparteivorstand für Köflach zu wählen.Bevor es zur Wahl kam, berichtete Linhart über die Ereignisse seit der konstituierenden Gemeinderatsitzung vom 27. April und konnte mit Stolz zahlreiche Projekte präsentieren, die seit diesem Zeitpunkt in der Stadtgemeinde Köflach umgesetzt bzw. auf Schiene gebracht wurden. Insbesondere wurden die Herstellung der Barrierefreiheit in der Innenstadt, der Umbau des Unteren Hauptplatzes und des Rathauses, der anstehende Zubau eines Turnsaals in der NMS sowie der Ankauf und die beabsichtigte Wiederbelebung der Rathauspassage von ihm angepsrochen. Gleichzeitig machte Linhart klar, dass es seitens der Stadtregierung in diesem Tempo weitergehen werde und weitere Projekte für Köflach bereits in der Ausarbeitung sind.

Engagement wird gewürdigt

Dass so viel Einsatz gewürdigt wird, zeigte die anschließende Wahl, die von Bezirksparteiobmann LAbg. Erwin Dirnberger geleitet wurde. Hier erhielten sowohl Linhart als auch alle anderen gelisteten Vorstandsmitglieder 100% Zustimmung. Über die Lage in Bund und Land referierte Dirnberger und führte aus, dass die Zusammenarbeit zwischen ÖVP und SPÖ im Land durchaus funktioniere, während diesbezüglich im Bundesbereich noch erheblicher Koordinationsbedarf bestehe.