Am Freitag, 24. Juni präsentierte Gabriele Wanko ihr neues Buch im Henry's Pub in Waidhofen.

WAIDHOFEN/THAYA. Anfang Mai hat die gebürtige Ellendserin Gabriele Wanko ihr zweites Buchprojekt fertiggestellt. In „Vom Segen des Seebsbachs“ erforscht sie den Seebsbach von seinem Ursprung am Georgenberg bis zur Mündung in die Thaya bei Raabs.

Viele Interessierte waren gekommen, um sich von der Autorin selbst etwas über das Buch zu hören, ergänzt mit so mancher Geschichte. Am selben Abend präsentierte Othmar Pfaunz erstmals sein neues Video über Kirchberg an der Wild.