Mit dem Bus kommen viele ältere Menschen aus dem gesamten Oberen Feistritztal ins Senioren-Tageszentrum.

Einen Tag mit Lachen, Gesprächen, Spielen, Bewegung und anderen Aktivitäten zu verbringen, wirkt sich positiv auf unsere seelische und körperliche Gesundheit aus. Das erfahren die Gäste des Senioren-Tageszentrums Strallegg mehrmals die Woche bis täglich am eigenen Leib. Das Betreuerteam des Tageszentrums ist jeden Tag bemüht, dies zu erfüllen – mit sinnstiftenden Tätigkeiten und Blick auf ein möglichst hohes Maß an Selbstbestimmung. „Wir möchten die geistigen und körperlichen Fähigkeiten unsere Gäste so gut wie möglich fördern und erhalten“, sagt Betreuerin Heidi Zink.

„Ich kann es jedem nur empfehlen“

Anstatt allein zu Hause zu sein, freut sich Stammgast Rosa Schwarz jeden Tag aufs Neue, das Tageszentrum besuchen zu dürfen. „Der Tag im Tageszentrum vergeht so schnell, zu Hause ist dies nicht der Fall“, erzählt Schwarz, die täglich mit dem SAM-Sammeltaxi von Wenigzell zum Tageszentrum kommt. „Ich bin von Anfang an gerne ins Tageszentrum gekommen. Besonders gefallen mir die Gemeinschaft, das Turnen und die Bewegungs- und Gedächtnisübungen. Ich kann es jedem nur empfehlen!“

Gemeinsame Ausflüge und Tagesprogrammpunkte gehören für die Senioren in Strallegg dazu.

Abwechslung und gutes Essen in Gemeinschaft

Auch Maria Hofbauer weiß die Zeit im Tageszentrum zu schätzen. Das gemeinsame Frühstück und Mittagessen sowie die gute Nachmittagsjause möchte Hofbauer ebenso hervorheben wie das tägliche abwechslungsreiche Programm. Auf die Frage, was sie im Tageszentrum alles mache, antwortet sie: „Zunächst gibt es ein gutes Frühstück in Gemeinschaft. Dann ein Programm mit Bewegung, Gedächtnistraining, Kartenspielen, Vorlesen oder Gedichte vortragen. Zu Mittag ein abwechslungsreiches Essen und danach eine Mittagsrast. Besonders schätze ich die Gespräche, die Basteleien, manchmal gibt es Filmvorführungen und immer wieder auch Geburtstagsfeiern. Man kann so oft teilnehmen, wie man möchte.“

Schmunzelnd fügt Frau Hofbauer noch hinzu: „Meine Tochter, die mich sonst unterstützt, hat an diesem Tag „Urlaub“ von mir.“

Das Liebesbankerl in Strallegg bringt Alt und Jung zusammen.

