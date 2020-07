Landjugend räumt bei Scheine für Vereine ab

Die Landjugend St. Kathrein am Offenegg gewann vor Kurzem bei der Antenne Aktion "Scheine für Vereine", was sie mit dem Gewinn vorhaben, erzählten sie der WOCHE.

"Wir freuen uns sehr über den Gewinn von 500 Euro bei dem Gewinnspiel der Antenne Steiermark 'Scheine für Vereine'. Da wir unser Glück auch im Vorjahr schon probiert haben – leider aber Pech hatten – dachten wir uns, dass es diesmal sicher klappen würde. Und siehe da, wir wurden gezogen und haben innerhalb der 10 Minuten angerufen. 2020 ist doch ein bisschen unser Jahr. Nachdem wir 5 Fragen mit Bravour meisterten waren 500 Euro unser", erzählt Lena Vorraber als Leiterin stellvertretend für die Ortsgruppe.

"Was wir genau mit dem Geld machen ist noch nicht sicher, entweder werden wir uns noch was für unseren neu sanierten Landjugendraum leisten oder wir werden es bei unserem Vorstandsessen verbrauchen", so Vorraber. Sicher ist nur, dass es die Landjugend zusätzlich motiviert hat. "Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr und werden sicher wieder mitmachen", erzählt sie.