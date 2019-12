Die Öadi Böads spielten schon öfters im Irish Pub Jupp in Weiz ein Konzert. Die mit Heimvorteil behaftete Band füllt bei ihren Auftritten mühelos jedesmal das Lokal. Eigenkompositionen stehen dabei am Programm wie auch Nummern von "Falco" etc. Ein Abend mit gewissen "Kultcharakter.