Gute Laune in düsteren Zeiten soll eine jetzt neu erschienene CD vermitteln. Der Gleisdorfer Manfred Missethan zeigt sich darauf als Komponist und Autor. Gemeinsam mit seinen Musikschulkollegen:innen aus Großklein ist diese entstanden.

WEIZ/Gleisdorf. Manfred Missethan, Pädagoge an der Musikmittelschule Großklein, hat sich kürzlich einen bereits langersehnten Wunsch erfüllt. Der passionierte Musiker und gebürtige Gleisdorfer hat seine eigene CD "Lachen ist gesund" aufgenommen und im Studio eingespielt. Alle Titel wurden von Missethan selbst geschrieben, sind autobiographisch und erzählen von Erlebnissen des Oststeirers.

Koproduktion Ost-West-und Südsteiermark

Gemeinsam mit Musikkollegen:innen aus der Musikmittelschule Großklein hat man in mehrwöchiger Arbeit die Titel professionell aufgenommen. Mit dabei auf dem Silberling ist auch der Oberkrainer Award Gewinner Thomas Hammerl. Jetzt sind die CD's gepresst und in den Handel zum Verkauf gelangt. Neben dem musikalischen Genuss tut man auch noch Gutes: fünf Euro pro verkaufter CD gehen an ein von Traude Schröttner initiiertes Hilfswerk in Ruanda.

Das Cover der CD ziert übrigens eine Zeichnung von Sohnemann Tim Missethan mit dem Titel: "Lachen ist gesund!"

