Am Samstag den 7.3.2020 gab es im Rahmen des Elevate Festival eine Premiere, die erste DorfUni. Gleisdorf war mit Transition Oststeiermark einer der aktiven Standorte, beherbergt von der AEE INTEC.

Organisiert von Transition Austria, waren via Live-Schaltung miteinander verbunden das Elevate Festival in Graz, die Universität für Bodenkultur Wien, Schlierbach, Bad Radkersburg, St. Andrä-Wördern und Gleisdorf. Weitere Orte, zum Beispiel Nestelbach, konnten die Vorträge und den Online-Austausch verfolgen.

"Klimanotstand, was nun?"

Thema dieser DorfUni war "Klimanotstand, was nun?" Dazu haben Frau Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb, emeriertierte Meteorologin, und Leo Kudlicka von der Transition-Town-Initiative "Friesach im Wandel-Transition Town Friesach" in zwei spannenden Vorträgen Grundlagen und Handlungsoptionen aufgezeigt. Danach wurde an jedem Standort in einem Workshop herausgearbeitet, was im jeweiligen Ort schon getan wird und in Zukunft verstärkt werden kann. Diese Erkenntnisse wurden dann unter den Standorten wieder online ausgetauscht, um auch interessante Kooperationen zu identifizieren.

Die DorfUni soll regelmäßig stattfinden und alle Nachhaltigen Entwicklungsziele bearbeiten. Wir kommen wieder, das nächste Mal am 10.5.2020, mit der Teilnahme von Rob Hopkins, diesmal mit Gleisdorf als zentralem Ort.

Weitere Informationen

http://dorfuni.at/

https://www.youtube.com/watch?v=f4KrJGVN5hk: Dorf Uni Teaser Video

https://www.youtube.com/watch?v=UR7v4cf0800 Em.O.Univ.Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb

https://www.youtube.com/watch?v=GEGiQF98mn0 Leo Kudlicka, Friesach im Wandel

http://www.transition-oststeiermark.org