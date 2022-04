Sei 1. April 2022 steht der Ermittlungsbereich Menschenhandel und Schlepperei des Landeskriminalamtes unter neuer stellvertretender Leitung, ebenso wurde das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) neu besetzt.

WEIZ. Seit Oktober 2021 mit dieser Funktion betraut übernimmt Oberstleutnant Andreas Pichler, BA nun die stellvertretende Leitung des LVT. In dieser Zeit konnte er sich den Aufgaben und Herausforderungen bereits annehmen. Seine Karriere bei der Exekutive begann vor knapp über 40 Jahren als er 1981 die Grundausbildung abschloss.

Nach mehreren Dienststellen in Wien verschlug es ihn 1996 schließlich als Bezirksgendarmeriekommandant nach Weiz in die Steiermark. Nach leitenden Funktionen im ehemaligen Bezirk Fürstenfeld und im Stadtpolizeikommando Graz, nimmt sich der erfahrene Polizist und Offizier nun seiner neuen Aufgabe an.

Oberstleutnant Andreas Pichler, BA übernimmt die stellvertretende Leitung des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung.

Beim Ermittlungsbereich Menschenhandel und Schlepperei ist er mit seinem Wissen und seiner Erfahrung ganz vorne dabei: Chefinspektor Manfred Flicker. Seit dem Jahr 2008 versieht er seinen Dienst in diesem Ermittlungsbereich. 2014 übernahm er die stellvertretende Leitung im steirischen Landeskriminalamt, mit 1. April 2022 nun schließlich die Leitung.

Chefinspektor Flicker trat im Jahr 1987 in den Exekutivdienst ein, 1995 entschied er sich für den Grundausbildungslehrgang für dienstführende Beamte in Mödling. Nicht nur im Bereich Menschenhandel war er tätig. Dienstliche Erfahrungen konnte er ebenso in den Gendarmerieposten Rettenegg und Gleisdorf sammeln.

