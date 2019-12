Im Blumendorf St. Kathrein am Offenegg feierte jetzt das Vier Stern Landhotel Schwaiger ein rundes Jubiläum. Seit genau 50 Jahren ist der Gastronomiebetrieb im Herzen des Almenlandes nicht mehr wegzudenken und ist fest im Familienbesitz. Grund genug um gemütlich zusammensitzen, zu essen, trinken und sich ein wenig die Geschichten von einst und heute zu erzählen. Für die Musik am Jubiläumsabend war "Mister Dezember" Sepp Tember höchst persönlich zuständig.

Am Sonntag gab es dann noch einen zünftigen Frühschoppen mit Live Musik und Mittagessen vom Buffet. Und somit wurde der Startschuss für die nächsten erfolgreichen 50 Jahre gegeben. Nächster Höhepunkt: Anfang Jänner heiratet "Wirtin" Annemarie Schwaiger ihr Herzblatt, den Gastronomen Johann Locker.