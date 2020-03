Neuem Polizeikommandant in Weiz liegt Verkehrssicherheit und Kriminalitätsbekämpfung am Herzen.



Mit der Pensionierung seines Vorgängers wurde nun der Naaser Josef Neuhold zum neuen Inspektionskommandant der Polizeiinspektion Weiz ernannt und damit zum „Chefinspektor“. In Graz bekam er daher kürzlich von Landespolizeidirektor Gerald Ortner und Bezirkspolizeikommandant Johann Fellner die Ernennungsdekrete überreicht.

Neuhold war bereits seit 2009 dritter Stellvertreter und seit 2011 erster stellvertretender Kommandant. "Seit 1. März bin ich nun endlich selber der Chef", erzählt Josef Neuhold lächelnd. Dem 58-Jährigen zweifachen Vater und vierfachen Opa liegen vor allem die Verkehrssicherheit und die Kriminalitätsbekämpfung am Herzen. "Ich habe zwei Töchter und vier Enkelbub'n die zu den aktiven Verkehrsteilnehmern gehören", so Neuhold.

Karriere zum Chefinspektor

"Gelernt habe ich eigentlich den Beruf des KFZ-Mechanikers und danach habe ich 1984 bei der Polizei angefangen – damals noch Gendarmerie", erzählt Neuhold. Seit 1984 verrichtet er seinen Dienst in Weiz, zuerst als eingeteilter Beamter und nach einem Fachkurs als dienstführende Beamter – und bis vor Kurzem stellvertretender Kommandant.

Sein Job: "Ich muss schauen, dass alles läuft. Von der Weizklamm bis Preding und von der Grub-Brücke bis zum Schöckelkreuz", erklärt der neue Chefinspektor seinen weitreichenden Aufgabenbereich. Dazu zählen die Gebiete Thannhausen, Mortantsch, Weiz, Naas und Gutenberg. "Darunter fällt alles quer durch die Bank des Strafgesetzbuches: Körperverletzung, Sachbeschädigung, Einbrüche, Internetbetrug, Suchtgift und Verkehrsüberwachung", führt er aus. Besonders die Verkehrsüberwachung ist für ihn ein wichtiges Thema, denn: "Der Sinn in der vorbeugenden Verkehrsüberwachung ist das Verhindern von Unfällen", erklärt der neue Kommandant den schlechten Ruf der Verkehrskontrollen. Zu Unrecht, wie er ausführt – er hofft durch vermehrte Kontrollen mit seinem Team mehr Unfälle verhindern zu können und damit die Unfallstatistik zu senken. Insgesamt sind 27 Beamte – ihn selbst eingerechnet – in Weiz im Einsatz. Sein Plan für die Zukunft? "Polizisten sichtbar auf die Straße bekommen."